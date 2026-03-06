شركة "إيني" تجلي الموظفين الأجانب من حقل الزبير في العراق

بدأت شركة إيني الإيطالية إجلاء جميع الموظفين الأجانب من حقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر نفطية عراقية اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن إجلاء الموظفين الأجانب لن يؤثر على عمليات الإنتاج في الحقل.

حقل الرميلة

يأتي ذلك بعد يوم من إجلاء العاملين الأجانب من حقل الرميلة النفطي العملاق في العراق، الذي تديره شركة النفط البريطانية "بي بي"، بعد هبوط طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية داخل الحقل، حسب ما نقلت رويترز عن 3 مصادر لم تسمها.

وقال متحدث باسم الشركة البريطانية "نتخذ جميع الخطوات اللازمة لدعم شركائنا وضمان سلامة عاملينا".

وأضاف "نقيم الوضع باستمرار ونتواصل مع الأشخاص المشمولين بواجب العناية الملقى على عاتقنا وسنتواصل معهم مباشرة إذا دعت الحاجة إلى أي تغيير".

وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط لرويترز الثلاثاء الماضي إن البلاد خفضت إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، مضيفين أن هذه التخفيضات يمكن أن تزيد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في غضون أيام، نظرا لنفاد سعة التخزين وعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام بسبب حرب إيران.

وأنتج العراق نحو 4 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح المسؤولان يوم الثلاثاء أن إنتاج حقل الرميلة، الذي يبلغ عادة نحو 1.4 مليون برميل يوميا، انخفض بمقدار 700 ألف برميل يوميا.

هجوم كردستان

واستهدف هجوم بطائرتين مسيرتين أمس حقلا نفطيا تديره شركة أمريكية في دهوك بإقليم كردستان العراق، مما تسبب في اندلاع حريق وتوقف الإنتاج حسب ما نقلت رويترز عن مصادر أمنية ومهندس بالحقل.

وينتج حقل سرسنك حوالي 30 ألف برميل من النفط يوميا، وتديره شركة "إتش كيه إن إنرجي"، التي تملك فيه حصة 62%، وهي شركة أمريكية خاصة للنفط والغاز، مملوكة لشركة "هيلوود إنرجي".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين أكرادا اتهموا فصائل عراقية متحالفة مع إيران بتنفيذه.

وقال مهندس إن الإنتاج في الحقل توقف في إجراء احترازي بعد انفجار في وحدة توليد الطاقة التابعة له.

وأكدت الهجوم سلطات إقليم كردستان العراق، وقالت إنه نفذ بطائرتين مسيرتين.

وأوقفت بعض شركات الطاقة العاملة في كردستان العراق إنتاج النفط والغاز في حقولها في إجراء احترازي بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران المجاورة.