أعلنت وزارة التجارة العراقية التوصل إلى اتفاق مع شركات عالمية من ألمانيا والصين والبرازيل لافتتاح خطوط لإنتاج السيارات داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، قوله إن "المشروع يجري وفق إجراءات فنية وتنظيمية مع شركات متعددة الجنسية، ويهدف إلى تحقيق شعار (صنع في العراق) وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتوفير سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة".

وأضاف حنون، أن "الشركات الثلاث وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية لافتتاح فروع وخطوط تجميع في بغداد ومحافظات أخرى، وقد هُيئت مواقع خاصة للمشروع في جنوب بغداد ومناطق أخرى بانتظار استكمال الإجراءات الفنية".

أهداف يحققها المشروع

ولفت حنون إلى أن المشروع سيحقق أهدافا أبرزها تشغيل الأيدي العاملة العراقية بنسبة لا تقل عن 50%، وتطوير الصناعة الوطنية، مع إمكانية تصدير جزء من الإنتاج إذا تجاوز حاجة السوق المحلية.

وأوضح أن السيارات التي ستُجمّع ستكون قادمة من مناشئ مختلفة، تعمل بالغاز بديلا من البنزين، كما أنها اقتصادية وتتوافر على نظام التقسيط بفوائد بسيطة لتناسب ذوي الدخل المحدود.

ولم يذكر بيان الوزارة أسماء الشركات العالمية التي تم التوصل إلى اتفاق معها.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، يستورد العراق سنويا نحو 200 ألف سيارة جديدة، بينما بلغ عدد السيارات المسجلة في البلاد 8 ملايين مركبة حتى عام 2024.