رايان إير تعلق رحلاتها المنخفضة التكلفة نحو تل أبيب

لن تستأنف شركة رايان إير رحلاتها منخفضة التكلفة من تل أبيب وإليها هذا الشتاء، نتيجة مشكلات مع مطار بن غوريون، حسبما ذكرت الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت رايان إير إن المطار الإسرائيلي أجبرها مرارا على استخدام مبنى الركاب الثالث الأكثر كلفة بدلا من مبنى الركاب الأول منخفض التكلفة خلال المخاوف الأمنية هذا الصيف، ما جعل التذاكر المباعة مسبقا غير مربحة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان "لسنا مستعدين لاستئناف الرحلات الجوية الخاسرة من تل أبيب وإليها في موسم الشتاء، من دون التأكد من ضمان أماكننا التاريخية لصيف 2026".

ونقلت رويترز عن هيئة المطارات الإسرائيلية أن رايان إير حصلت على جميع التوقيتات التي طلبتها لعشرات الرحلات الأسبوعية والوجهات لموسم شتاء 2025-2026.

وقالت "هيئة المطارات الإسرائيلية مستعدة لتزويد الشركة على الفور بجميع الخدمات اللازمة لصالح المسافرين، ووفقا للوائح الدولية، إذا استخدمت شركة الطيران التوقيتات الممنوحة للموسم الشتوي بالكامل، فستحصل على الأولوية للوجهات نفسها في الموسم الصيفي التالي".

حرب غزة

والشهر الحالي أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، مايكل أوليري، أن الشركة قد لا تعاود تسيير رحلات إلى إسرائيل حتى عندما يتراجع "العنف المرتبط بحرب غزة"، بسبب المشكلات التي تواجهها في المطار.

وذكرت الشركة الصيف الماضي أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 25 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أقرب تقدير.

وأضافت أن تعليق الرحلات الجوية سيؤدي إلى خسارة مليون مقعد و22 مسارا لشركة رايان إير.

وكان مايكل أوليري قال في شهر مايو/ أيار الماضي إن الشركة بدأت "تفقد صبرها" تجاه الوضع الأمني في إسرائيل، ملمّحا -وقتها- إلى احتمال سحب طائرات الشركة من مطار بن غوريون ونقلها إلى وجهات أوروبية بديلة.