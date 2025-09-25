عمال النقل الجوي في إيطاليا يعلنون الإضراب تضامنا مع غزة

دعا اتحاد عمال النقل الجوي في إيطاليا إلى إضراب لمدة 24 ساعة غدا الجمعة، اعتراضا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، متهمين حكومة بلدهم باللامبالاة والتواطؤ في هذا الأمر.

وأعلن الاتحاد -في بيان- الانضمام إلى الاحتجاج الذي بدأه عمال الموانئ في جنوة (شمالي إيطاليا)، مؤكدا رفض شحن الأسلحة من الموانئ والمطارات الإيطالية إلى إسرائيل.

وهدد الاتحاد بالتصعيد إذا تم منع أسطول الصمود العالمي المتجه إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الاتحاد إنه يعارض زيادة الإنفاق العسكري التي تستنزف موارد الرعاية الصحية والتعليم والخدمات، مضيفا: "كفى من اقتصاد الحرب الذي تفرضه علينا هذه الطبقة السياسية الأوروبية والإيطالية!.. نريد زيادة في الأجور وظروف العمل، واستثمارات في الصحة والسلامة في مكان العمل. لا مزيد من العمل غير المستقر والرديء في المطارات الإيطالية".

وحسب البيان، يبدأ الاتحاد اعتصاما غدا الجمعة من أمام مطار فلورنسا (قسم المغادرة)، بمشاركة مجموعات داعمة.

إضراب جنوة

يشار إلى أن عمال موانئ مضربون أغلقوا -الاثنين الماضي- الطرق المؤدية إلى ميناء جنوة، في إطار الاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتعطلت خدمات النقل وأُغلق عدد من المدارس في أنحاء إيطاليا بعد الإضرابات التي دعت إليها مجموعة من النقابات تضامنا مع الفلسطينيين.

وفي جنوة، رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني خلال تجمعات عند الميناء، وعلى امتداد الساحل في مدينة ليفورنو في توسكانا، أغلق العمال المحتجون مدخل الميناء.

وقال عمال الميناء إنهم يسعون إلى منع استخدام إيطاليا نقطة انطلاق لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى إسرائيل التي تشن حربا مدمرة في غزة.

وقال محتج في جنوة، يُدعى ريكي ينتمي إلى مجموعة تسمى عمال الموانئ المستقلين، إن "الشعب الفلسطيني يواصل منحنا درسا آخر في الكرامة والمقاومة".