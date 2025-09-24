بدأت أزمة الكاكاو العالمية تُظهر بوادر انفراجة، بعد أن أدى تحسن الحصاد في أميركا الجنوبية وتراجع الطلب إلى استقرار في الإمدادات.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الاستهلاك بنحو 186 ألف طن في موسم 2025-2026 الذي يبدأ الشهر المقبل، وفق متوسط ​​تقديرات 13 محللا ومتعاملا جمعتها بلومبيرغ، ويمثل هذا أكثر من ضعف حجم الفائض في الموسم الحالي.

وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، فإن هذا التحسن سيساعد في تجديد المخزونات العالمية التي استُنفدت بعد مواسم حصاد ضعيفة متتالية في غرب أفريقيا، وهي منطقة زراعة رئيسية، مما دفع أسعار العقود الآجلة في نيويورك إلى الارتفاع بأكثر من 4 أضعاف في السنوات الـ3 الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما رفع أسعار الشوكولاتة على المستهلكين.

وعلى الرغم من أن الأسعار لم تزال مرتفعة تاريخيا، فإنها انخفضت بنحو 40% هذا العام، إذ يشتري المستهلكون كميات أقل من الشوكولاتة، ويعيد صانعو الشوكولاتة تشكيل وصفاتهم، إلى جانب احتمالية تحسن المحاصيل، وقد يحدّ ذلك من أي ارتفاعات جديدة في الأسعار.

تراجع متوقع

وقال أوران فان دورت المحلل في "رابوبانك"، على هامش منتدى الكاكاو الأوروبي الأسبوع الماضي "من المتوقع أن تتجه الأسعار نحو الانخفاض على المديين القصير والمتوسط".

ويعود الفضل الأكبر في تحسن العرض إلى أميركا الجنوبية.

ويحصل المزارعون في غانا وساحل العاج، أكبر منتجين في العالم، على سعر ثابت عند بوابة المزرعة، تحدده الحكومة، مما حدّ من الاستفادة المباشرة من ارتفاع أسعار الكاكاو، لكن الأسواق في أماكن أخرى مُحرّرة، وقد حفّز ارتفاع الأسعار المزارعين على توسيع زراعاتهم، وبدأت الأشجار تُثمر الآن.

وقال خوليو موسكوسو المدير التجاري في شركة لاتام كوموديتي تريدرز، على هامش الفعالية الأوروبية "من المتوقع أن يزداد الإنتاج في الإكوادور، من أكبر المُزارعين، بنحو 5% ليصل إلى 580 ألف طن في الموسم المقبل بفضل تحسن الغلات والمزارع الجديدة".

وإلى جانب الزيادات في دول مثل بيرو وكولومبيا وفنزويلا، قد يعزز ذلك إنتاج أميركا الجنوبية بما يصل إلى 100 ألف طن، ما لم يطرأ سوء بالأحوال الجوية.

كما تُثقل أسعار حبوب الكاكاو المرتفعة كاهل الطلب على هذه السلعة، إذ يرفع مصنعو الشوكولاتة أسعار منتجاتهم، مما يزيد من الفائض المحتمل، وتوقع المحللون والتجار المشاركون في الاستطلاع استمرار تباطؤ الاستهلاك مع خفض الاستهلاك، وقيام بعض مصنعي الشوكولاتة بشراء كميات أقل أو استخدام بدائل الكاكاو لخفض التكاليف.

وأضاف هؤلاء أن معالجة حبوب الكاكاو انخفضت في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية في الربع الثاني من العام الجاري، وقد تُظهر الأرقام الفصلية القادمة مزيدا من الانخفاض.

ومع ذلك، يُكافح المنتجون في الدول الكبرى المنتجة في غرب أفريقيا للتعافي إلى مستويات الذروة بسبب سوء الأحوال الجوية، وشيخوخة الأشجار، وانتشار أمراض المحاصيل، مثل تورم البراعم، ويظل هذا خطرا رئيسيا على الإمدادات.

إنتاج ساحل العاج

من المتوقع أن يبلغ إنتاج ساحل العاج حوالي 1.8 مليون طن، وفقا لمتوسط ​​تقديرات 5 تجار شاركوا في الاستطلاع، والذين أشاروا إلى أن هذا الإنتاج سيكون مستقرا تقريبا خلال الموسم الحالي.

ويراقب المتعاملون أحوال الطقس، إذ تُسهم عودة الأمطار في تعزيز رطوبة التربة بعد واحدة من أشد فترات الجفاف المسجلة خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب.

وقال فان دورت "على الرغم من تحسن هطول الأمطار في الأسبوع الماضي، والتوقعات القادمة التي تُشير إلى المزيد من هطول الأمطار، فإن الطقس العام لم يكن مثاليا لإنتاج 2025-2026. ومن المرجح أن يكون الطقس في الشهرين الماضيين قد أدى إلى بعض الانخفاضات في توقعات الإنتاج".

ونستعرض هنا قائمة بأكبر المنتجين للكاكاو في العالم وفق بيانات موسم 2023-2024

أكبر 10 دول منتجة للكاكاو في العالم