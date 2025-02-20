صافي أرباح كارفور تهوي أكثر من النصف متأثرة بالمقاطعة لأجل غزة

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية "كارفور غروب" تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 723 مليون يورو (757 مليون دولار) مقابل 1.66 مليار يورو (1.73 مليار دولار) خلال العام السابق.

وأرجعت سبب الهبوط إلى أن بيئة سوق البيع بالتجزئة ما زالت متأثرة بارتفاع معدلات التضخم.

وتأتي هذه النتائج كذلك بعد مقاطعة شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط على خلفية ظهور العلامة التجارية الفرنسية كداعم لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

واضطرت متاجر كارفور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى إغلاق جميع الفروع في الأردن نتيجة للمقاطعة.

وجاء هذا القرار بعد حملات مقاطعة شعبية واسعة استهدفت كارفور في الأردن وعلامات تجارية أخرى اُعتبرت داعمة لإسرائيل.

وأدت الحملات في الأردن إلى انخفاض مبيعات كارفور بنسبة تجاوزت 75% منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ صافي أرباح السلسلة بعد استبعاد البنود الخاصة 1.08 مليار يورو (1.13 مليار دولار) بما يعادل 1.61 يورو للسهم (1.69 دولار)، مقابل 1.22 مليار يورو (1.27 مليار دولار) بما يعادل 1.71 يورو (1.79 دولار) للسهم في 2023.

مبيعات كارفور

وبلغت قيمة صافي مبيعات كارفور خلال العام الماضي 85.44 مليار يورو (89.46 مليار دولار) مقابل 83.27 مليار يورو (87.19 مليار دولار) خلال العام السابق، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 87.27 مليار يورو (91.38 مليار دولار) مقابل 84.9 مليار يورو (88.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.

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وقال ألكسندر بومبار الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة "كارفور غروب" إنه "في عام 2024 وفي بيئة سوق ما زالت متأثرة بفترة التضخم عززت مجموعة كارفور قدرتها التنافسية وزخمها التجاري وربحيتها في دولها الأساسية، وتقدم المجموعة حاليا نتائج مالية جيدة ومؤشرات تؤكد التقدم القوي في خطتها الإستراتيجية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت المجموعة إطلاق مراجعة إستراتيجية شاملة لمحفظة أعمالها، وتشمل كل أنشطتها ونماذجها التنظيمية، وكأول خطوة في هذه العملية قررت سلسلة كارفور شراء كامل أسهم فرعها البرازيلي "كارفور البرازيل".