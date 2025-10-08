العراق يبرم اتفاقا مع إكسون موبيل بشأن حقل مجنون النفطي

وقّع العراق اتفاقا مع شركة إكسون موبيل الأميركية بشأن حقل مجنون النفطي في البصرة في عودة للشركة الأميركية إلى العراق بعد انقطاع دام عامين.

وحسب رويترز، يشمل الاتفاق تطوير البنية التحتية لتصدير النفط العراقي في الجنوب، إضافة لاتفاق لتقاسم أرباح تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اهتمام العراق بالتعاون مع الشركات الأميركية للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصا في مجال استثمار الغاز.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يرعى مراسم توقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية. وخلال استقباله لنائب رئيس الشركة السيد بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى أن… pic.twitter.com/RERfm5OoQi — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 8, 2025

وأكد السوداني على أهمية مساهمة إكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية للنهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في سبتمبر/أيلول بأن شركة سومو الحكومية العراقية تجري محادثات في مراحل متقدمة مع إكسون بشأن اتفاق محتمل لتوفير سعة تخزينية في سنغافورة باستخدام صهاريج مملوكة للشركة.

وعلى مدى العامين الماضيين، وقع العراق اتفاقيات مع شركات نفط كبرى سبق أن انسحبت من البلاد، مثل شيفرون الأميركية وتوتال إنرجيز الفرنسية وبي بي البريطانية.