جائزة نوبل للاقتصاد 2021 من نصيب ثلاثة علماء.. تعرف عليهم

الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنغريست وغويدو إمبنز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2021.

وفاز العالم الكندي كارد بنصف الجائزة، في وقت اقتسم فيه العالمان الأميركي أنغريست والأميركي الهولندي إمبنز النصف الآخر.

وأوضح المنظمون أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل".

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام، ويتقاسم الفائزون فيها مبلغا قدره 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وفاز بالجائزة العام الماضي الأميركيَان بول ميلغروم وروبرت ويلسون عن عملهما في تطوير المزادات التجارية.

وهذه الجائزة المسماة رسميا "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل"، هي الوحيدة التي لم تكن واردة في وصية المخترع السويدي للديناميت.

وأسسها البنك المركزي السويدي في العام 1968 ومنحت للمرة الأولى في 1969. أما جوائز نوبل الأخرى (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام) فمنحت جميعها للمرة الأولى في 1901.

الفائزون هذا العام

ديفيد كارد، من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وهو من مواليد كندا عام 1956، وقد فاز بالجائزة لإسهاماته التجريبية في اقتصاديات العمل.

جوشوا دي أنغريست، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو من مواليد الولايات المتحدة عام 1960، وقد فاز بالجائزة نظير إسهاماته المنهجية في تحليل العلاقات السببية.

غويدو إمبنز، من جامعة ستانفورد، وهو من مواليد 1963 في هولندا، وقد فاز أيضًا بالجائزة مناصفة لإسهاماته المنهجية في تحليل العلاقات السببية.

الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد في السنوات العشر الماضية: