من الدراما إلى الوثائقي.. 5 أفلام عن الإسلام تستحق المشاهدة في رمضان

يوفر رمضان فرصة غنية لاكتساب معرفة أعمق عن ما يدور من حولنا، في أثناء ممارسة دينية تعد واحدة من أكثر الشعائر الدينية أهمية في العالم اليوم، إذ تعمل على تحسين الإدراك والاستيعاب.

ويعد الجو اللطيف والهادئ للشهر الفضيل، الناجم عن التركيز على الصيام والروحانيات، فرصة عظيمة لمعرفة المزيد عن الإسلام من زوايا مختلفة، وقد يكون من بينها مشاهدة الأفلام الوثائقية والدرامية التي تتحدث عن الإسلام والمسلمين والاستلهام منها.

في ما يلي، نرشح قائمة بأفلام عن الإسلام والمسلمين تستحق المشاهدة:

1- بلال: سلالة بطل جديد (Bilal: A New Breed Of Hero)

أحداث فيلم "بلال: سلالة بطل جديد" (Bilal: A New Breed Of Hero)، الصادر عام 2015، مستوحاة من قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح (رضي الله عنه). وتبدأ من اختطاف البطل بلال عندما كان طفلًا واستعباده من التجار الوثنيين في مكة قبل الإسلام، ومعاناته الظلم والجشع.

كان بلال دائمًا ما يتمنى أن يصبح محاربًا عظيمًا، وكان يملك الشجاعة الكافية لرفع صوته وإحداث التغيير. سمع عن الإسلام من الصحابي الجليل أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بينما كان لا يزال مستعبدًا، ثم اشترى أبو بكر حرية بلال في النهاية، فأصبح مجاهدًا يقاتل من أجل الإسلام ضد قوى الاستعباد والوثنية.

الفيلم من تأليف وإخراج أيمن جمال واشترك معه في الإخراج خوارم آلفي وفي الكتابة آليكس كرونمر، مايكل وولف، ومن بطولة أديوالي أكينوي أجباجي، وإيان ماكشين، وتشاينا آن ماكلين.

2- مسلم (Mooz-lum)

تعد قصة فيلم "مسلم" (Mooz-lum) من القصص المحفزة للفكر التي تستحق المشاهدة خلال شهر رمضان، وتدور أحداثه حول صراع التمسك بالإيمان وسط مجتمع مختلف ثقافيًا ودينيًا، ويسلط الضوء على الحياة الأسرية للمسلمين من ذوي البشرة السمراء في أميركا والتحديات التي تواجههم.

إنها سلسلة من التحديات التي تواجه بطلنا الشاب طارق مهدي، الذي يدرس في كلية في الغرب الأوسط بعد سنوات من الدراسة في مدرسة داخلية إسلامية صارمة. يساعده أقرانه الجدد وعائلته وموجهوه في العثور على مكانة وسط تلك التغيرات، لكن عندما تحدث هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة، يتخذ طارق قرارات مهمة في حياته.

الفيلم من إخراج وكتابة قاسم بصير، ومن بطولة إيفان روس، ونيا لونج، و روجر جينفير سميث.

3- القرآن عن ظهر قلب (Koran By Heart)

يدور الفيلم الوثائقي "القرآن عن ظهر قلب" (Koran By Heart) عن أقدم مسابقة عالمية لتلاوة القرآن الكريم، إذ تم اختيار أطفال من العالم ليصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المسابقة.

يتبع الفيلم طفلين من السنغال وطاجيكستان وفتاة صغيرة من جزر المالديف، يتنافسون مع الأطفال الآخرين الذين يبلغون تقريبًا ضعف أعمارهم ويمتلكون ضعف مهاراتهم في النطق والتلاوة وحفظ القرآن. إنها قصة نضج للأطفال الثلاثة وكيف يتنافسون ويتفاعلون مع الحدث السنوي خلال شهر رمضان.

الفيلم من إخراج غريغ باركر، ويمكنك مشاهدته مع أطفالك والعائلة.

4- الإسلام: إمبراطورية الإيمان (Islam: Empire of Faith)

تم إنتاج السلسلة الوثائقية "الإسلام: إمبراطورية الإيمان" (Islam: Empire of Faith) عام 2000، وتتناول تفاصيل تاريخ الإسلام، منذ ولادة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى الدولة العثمانية. يلخص الجزء الأول قصة حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والمعتقدات التي تأسس عليها الدين الإسلامي، ويتناول الجزء الثاني بداية الخلافة والحروب الصليبية والغزو المغولي. أما الجزء الثالث، فيتناول الإمبراطورية العثمانية وما بعدها.

السلسلة من إخراج روبرت إتش غاردنر ومن كتابة جوناثان غروبر.

5- رحلة إلى مكة (Journey to Mecca)

يتناول فيلم "رحلة إلى مكة" (Journey to Mecca) الوثائقي حياة أحد أعظم الرحالة في تاريخ البشرية، ابن بطوطة. فيروي الفيلم قصة ابن بطوطة عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا وسافر بمفرده من المغرب إلى مكة عام 1325 من الميلاد لأداء فريضة الحج، إذ قضى أكثر من عام حتى يصل من بلده الأصلي المغرب إلى مكة.

الفيلم من إخراج بروس نيبور، ومن كتابة كارل كنوتسون، وبروس نيبور، وطاهر شاه، وبطولة شمس الدين زينون، وحسام غنسي، وعصام إدريس.