الشهيدان الغول والريفي.. مسيرة فارقة في كشف جرائم الاحتلال

بثت شاشة الجزيرة فيلما وثائقيا استعرض ما وثقه الصحفيان الشهيدان إسماعيل الغول ورامي الريفي بالصوت والصورة خلال مسيرة مهنية لم تكن طويلة، لكنها كانت حافلة وفارقة في رصد الحقيقة.

ولم يهدف استهداف الاحتلال المتعمد للشهيدين إلى حجب عين الجزيرة فحسب، بل قصد أن يحجب عين العالم بأسره عن الحقيقة في قطاع غزة.

وكان الزميلان من الصحفيين القلائل الذين بقوا في شمال القطاع ينقلون معاناة أهله، ويوثقون ما ارتُكب في حقهم من جرائم وانتهاكات على مدى شهور طويلة، إلى أن دفعا ثمن الحقيقة في عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي خلال أدائهما عملهما المهني.

تقرير: محمود الكن