الجزيرة تكشف زيف ادعاءات إسرائيل بشأن شهيدي الصحافة الغول والريفي

نددت الجزيرة باتهامات الجيش الإسرائيلي لمراسلها الشهيد إسماعيل الغول، واصفة إياها بأكذوبة لتبرير اغتيال الصحفيين.

ووفقا لتقرير أعدته للجزيرة فاطمة التريكي، فإن الاحتلال يزعم أنه يوثق انتماء الزميل الشهيد إسماعيل الغول إلى كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وفقا للجدول الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري زاعما أنه حصل عليه من جهاز حاسوب للمقاومة.

ويزعم الجدول أن الغول قد تجنّد في القسام منذ الأول من يوليو/تموز 2014، أي عندما كان في الـ17 من عمره.

وبالنظر إلى تاريخ الرتبة العسكرية فسيظهر تاريخ الأول من يوليو/تموز 2007، وحينها كان الغول في العاشرة من عمره، في حين يشير الجدول الإسرائيلي المزعوم إلى أنه كان وقتها مهندساً!

كما حاولت شبكة "سي إن إن" الأميركية الحصول على إجابات من الجيش الإسرائيلي حول ادعاءاته، لكنه رفض التعليق.

وعمل الغول في الجزيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتغطية العدوان على غزة.

وكان يغطي -رفقة زميله المصور رامي الريفي الذي استشهد معه أيضا- الأحداث باستمرار، مما يدحض مزاعم الاحتلال الذي قتل نحو 160 صحفيا في قطاع غزة، ويلجأ للتزوير لتبرير جرائمه.