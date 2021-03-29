03:18

أزمة قناة السويس.. حساب للخسائر وبحث عن بدائل

بدأت شركات النقل البحري بإحصاء الخسائر الناجمة عن تعطل العبور بقناة السويس جراء أزمة جنوح سفينة النقل العملاقة، ومعها بدأ الحديث عن البدائل المطروحة لوقف الخسائر وتجنبها مستقبلا.