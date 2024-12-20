تجارب شتوية أصيلة.. تعرف على 7 من أسواق الأعياد في ألمانيا

ونحن في موسم عطلات نهاية السنة، تتطلع فئات من المسافرين لخوض تجربة أسواق موسم الأعياد الشهيرة في ألمانيا، فلا شيء يجسد روح هذا الموسم مثل سحر أسواق الأعياد في هذا البلد الأوروبي العريق، حيث تشكل الساحات التي تعود للعصور الوسطى والشوارع المرصوفة بالحصى، المسرح المثالي للاحتفال بثقافة العطلة الألمانية.

وتنطلق هذه الأسواق في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتستمر حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وأحيانا حتى شهر يناير/كانون الثاني 2025، ويجد الزائر للمكان ما يميز هذه الأسواق من زينة محلية يدوية الصنع، ومعجنات موسمية، وهدايا حرفية، إلى جانب الموسيقى التقليدية، مما يغمر الزوار بأجواء مميزة من التقاليد المحلية العريقة والبيئة الاحتفالية.

وتتسم ألمانيا في فصل الشتاء بتنوع في الأسواق المنتشرة بجميع أنحاء البلاد، ويمكن أن نعرفكم على 7 منها هي الأشهر، والتي تشكل محطات زيارة لا تفوت بما تجسده من روح الموسم، وما توفره من أجواء حالمة وتجارب محلية أصيلة.

سوق كريسكنيدل

ويقع سوق الأعياد البافاري في قلب ساحة "مارين بلاتز" بمدينة ميونخ، وهو يُعتبر نموذجا للأجواء الاحتفالية البافارية حيث يجمع بين التقاليد التي تعود لقرون مضت، والروح الاحتفالية لمدينة ميونخ.

ويمكن لزوار السوق استكشاف صفوف الأكشاك الخشبية التي تعرض الحرف اليدوية المحلية والزخارف الدقيقة والمأكولات الموسمية اللذيذة، مثل خبز الزنجبيل والمكسرات المحمصة.

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة، بما في ذلك العروض الموسيقية وورش العمل، وهذه الأخيرة تتيح للأطفال تعلم صنع الحرف اليدوية الخاصة بموسم الأعياد.

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يُفتح السوق يوميا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، ساعات العمل من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

سوق دريسدن

يعود تاريخ سوق دريسدن شتريزيلماركت إلى عام 1434، وهو أقدم سوق أعياد في ألمانيا، ومن بين الأكثر شهرة فيها. يُقام السوق في ساحة "ألت ماركت" في مدينة دريسدن، ويعرض الزخارف الخشبية المصنوعة يدويا، وزخارف الزجاج المنفوخ في منطقة ساكسونيا.

وتقام في السوق عروض وأنشطة للأطفال في قلعة القصص الخيالية ليستمتع بها الجميع.

ويفتح السوق أبوابه من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.

سوق ساحة ألكسندر

ويعد ميدان ألكسندر بلاتز من أشهر الساحات في العاصمة الألمانية برلين، وهو ذائع الصيت بفضل عجلة فيريس الشهيرة التي توفر إطلالات بانورامية على معالم المدينة التاريخية، في حين تقدم حلبة التزلج وألعاب الترفيه أنشطة ممتعة لجميع أفراد العائلة.

ويضم السوق بائعين دوليين يعرضون أطعمة موسمية، مثل الكستناء المشوية، وخبز الزنجبيل، والوافل على الطراز البرليني، إضافة إلى هرم موسم الأعياد الشاهق المزين بشخصيات تقليدية ليكون نقطة جذب مثالية لالتقاط الصور.

ويفتح السوق أبوابه من 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى الخامس من يناير/كانون الثاني 2025، من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء في أيام الأسبوع، وتمتد ساعات عمل السوق حتى منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

سوق الأعياد في فرانكفورت

مع خلفية ساحرة تجمع بين ساحة رومربيرغ وساحة سانت بولس، يُعرف سوق الأعياد في فرانكفورت بزخارفه الاحتفالية وعروضه الموسيقية. ويقدم السوق زينة يدوية الصنع، وألعابا خشبية، وحلويات موسمية مثل بسكويت المارزيبان "بيتماينشن".

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وتضفي الشجرة الضخمة المُزينة والموسيقى الاحتفالية، من جوقات (مجموعة) وأوركسترا محلية، المزيد من السحر والأجواء الاحتفالية.

ويفتح السوق أبوابه من 25 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء في أيام الأسبوع، ومن 11 صباحا حتى 10 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سوق رايترلسماركت

يقع سوق رايترلسماركت في مدينة "روتنبورغ أوب در تاوبر" التي يعود تاريخها للعصور الوسطى، ويوفر السوق أجواء جميلة لقضاء العطلات في إحدى أفضل مدن العصور الوسطى في ألمانيا.

وبينما يتجول الزوار في شوارع المدينة المتعرجة، يمكنهم الاستمتاع بالعروض التقليدية ورواية القصص، فضلا عن جولات المشي على ضوء الشموع التي تساهم في إحياء تاريخ المدينة، مثل جولة روتنبورغ الأسطورية، والتي تُعتبر محور احتفالات رايترلسماركت.

ويفتح هذا السوق أبوابه في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتمتد ساعات العمل من 11 صباحا حتى 7 مساء يوميا.

سوق نورنبيرغ الاحتفالي

يصنف سوق الأعياد في نورنبيرغ، المعروف باسم "كريست كيندلس ماركت"، ضمن أشهر أسواق أعياد نهاية السنة في العالم، ويقام في ساحة "هاوبت ماركت"، حيث يقدم هدايا يدوية الصنع مثل خبز الزنجبيل التقليدي من نورنبيرغ، وكسّارات البندق الخشبية، وشخصيات "نورنبيرغ بلام بيبول" من نورنبيرغ التي ترتدي الأزياء التقليدية.

ويمتد هذا السوق المناسب للعائلات من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويضم سوقا للأطفال وأنشطة العطلات، ويفتح يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء، ويغلق أبوابه عند الساعة 8 مساء عشية عيد الميلاد.

سوق هامبورغ للأعياد التاريخي

ويشتهر سوق الأعياد التاريخي، الذي يُقام أمام مبنى راتهاوس العريق في هامبورغ، بـ"سانتا الطائر" الفريد من نوعه، الذي يقوم برحلات يومية فوق ساحة السوق، مما يُسعد الأطفال والكبار على حد سواء.

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ويتم تسليط الضوء على تاريخ هامبورغ البحري من خلال عروض العطلات والأكشاك الاحتفالية، إذ يمكن للزوار العثور على الهدايا ذات الطابع البحري، والاستمتاع بالأطباق المحلية مثل الكستناء المحمصة ومعجنات العطلات، فيما تجعل قرية الأطفال والعربة الدائرية من السوق وجهة مفضلة لدى العائلات.

ويستمر هذا السوق من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث يفتح أبوابه يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

وتقول يامينا صوفو مديرة مكتب التسويق والمبيعات لدول الخليج في المكتب الوطني الألماني للسياحة لدول مجلس التعاون الخليجي -في بيان حصلت "الجزيرة نت" على نسخة منه- إن "أسواق الأعياد في ألمانيا تعكس جوهر وتقاليد احتفالاتنا، حيث تدعو الزوار للاستمتاع بدفء الموسم وتاريخه وجماله".

وتضيف صوفو أن زوار تلك الأسواق الألمانية تتاح لهم التمتع بسحر المكان، إلى جانب مغامرات شتوية صديقة للبيئة، مثل المشي على الثلج، والرياضات على ضوء المشاعل، والعادات الاحتفالية المشتركة.