إنستغرام تضع قيودا جديدة على استخدام خاصية البث المباشر

أعلنت منصة "إنستغرام" أن المستخدمين لن يستطيعوا الاستفادة من ميزة البث المباشر طالما كان عدد متابعيهم أقل من ألف متابع، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنغادغت" (Engadget) التقني.

ولم تُزود المنصة الموقع بسبب واضح للتغييرات الجديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنها تحسن جودة الخدمة وتوفر تجربة أفضل للمستخدمين من صناع المحتوى والمتابعين على حد سواء.

وأوضحت "ميتا" أيضا أن المتطلبات الجديدة لا تنطبق على الحسابات العامة وحسابات المؤثرين فقط، بل تنطبق على الحسابات الخاصة أيضا، مما يعني أن شروط تفعيل البث المباشر في المنصة تغيرت لكافة أنواع الحسابات.

وتلغي إنستغرام عبر هذه المتطلبات الجديدة إحدى المزايا التي كانت فريدة لها في السابق، إذ كانت خاصية البث المباشر تعمل مع ثلاثة أصدقاء مقربين فقط دون الحاجة لوجود جمهور كبير داخل المنصة.

كما أعلنت المنصة سابقا على لسان رئيسها آدم موسيري عن مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة للمستخدمين الخجولين بالمنصة، وذلك لجعل استخدام المنصة أفضل وأسهل.

وتتضمن التحديثات الجديدة إمكانية نشر المحتوى الجديد دون تنبيه المتابعين، فضلا عن إمكانية إعادة ترتيب واجهة الحساب والمحتوى الموجود فيه، كما تتيح المنصة الآن ميزة جديدة تدعى المقاطع الاختبارية، وهي تجعلك قادرا على مشاركة مقاطع الفيديو مع غير المتابعين فقط.

ويذكر بأن منصة إنستغرام أطلقت تحديثا آخر في الأسابيع الماضية لتحسين أداة تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بها وجعلها قادرة على منافسة أداة "كاب كت" (CapCut) الخاصة بمنصة "تيك توك".

ويشمل هذا التحديث خيارات تعديل احترافية أكثر لمقاطع الفيديو، فضلا عن مجموعة تأثيرات جديدة على النصوص والمقاطع على حد سواء، مما يجعل الأداة الآن كافية لتعديل مقاطع الفيديو بشكل كامل.

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ويأتي ضمن هذه التحديثات ميزة "الإطارات الرئيسية" التي تتيح لك تتبع نقطة معينة في الفيديو وتطبيق التأثيرات على مدى أقصر دون الحاجة لتطبيق التأثير على كامل المقطع.