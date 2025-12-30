مناظرة دينية في الهند تغير مسار فكر العديد من الشباب

في مناظرة أثارت اهتمام الرأي العام في الهند وخارجها، واجه الشيخ الهندي شمائل الندوي الكاتب الملحد الشهير جاويد أختر، في حوار فكري جمع بين الإلحاد والرؤية الإسلامية، أسفر عن تفاعل واسع من الشباب وغير المسلمين الذين بدؤوا إعادة النظر في معتقداتهم، حسب ما كشف الندوي في مقابلة حصرية مع الجزيرة مباشر.

وقال الندوي البالغ من العمر 27 عاما وأحد أبرز دعاة الإسلام في الهند، للجزيرة مباشر، إن المناظرة التي أقيمت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت مواجهة هادئة وعقلانية مع أحد أبرز الأصوات الملحدة في بوليود، الذي عرف منذ سنوات بمواقفه العلنية ضد الإيمان بالله، وما نتج عن ذلك من زرع الشكوك لدى شريحة من الشباب.

وأضاف الندوي أن ما شهده بعد المناظرة كان تدفق رسائل من غير المسلمين والشباب المتأثرين بالطرح الإلحادي، يعبرون فيها عن زوال الشبهات وبداية رحلة البحث الصادق عن الحقيقة، وبعضهم صرح بالإسلام، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود بيانات رسمية، فإن التأثير كان واضحا وملموسا.

الالتزام بالمنهج العلمي

وأوضح الندوي أن مواجهة هذه الشبهات تتطلب الهدوء والعقلانية والالتزام بالمنهج العلمي، بعيدا عن التوبيخ أو التخوين، لأن السؤال الصادق هو طريق إلى الهداية لا الضلال، مؤكدا أن النجاح الحقيقي ليس في الضجة الإعلامية أو الفوز في المناظرة، بل في الآخرة ودخول الجنة.

وتطرق الندوي إلى الجانب الإنساني والفلسفي، مشددا على أن المعاناة الإنسانية لا تنفي وجود الله، بل يجب أن تفهم في إطار دار الابتلاء والجزاء، موضحا الفرق بين الرؤية الإلحادية التي ترى المعاناة بلا معنى، والرؤية الإسلامية التي تمنح المعاناة قيمة وأجرا لكل مصيبة تصيب الإنسان.

وأكد الشيخ الهندي أن الإيمان بالله ليس هروبا من العقل، بل ذروة استخدامه الصحيح، داعيا الشباب إلى البحث المستمر، وطرح الأسئلة، وسؤال العلماء المتخصصين لفهم الدين بشكل أفضل، مشددا على أهمية الإجابة الهادئة والمحترمة بدلا من الهروب أو الإنكار.

مؤسسة الوحيين

ويعد شمائل الندوي من أسرة دعوية في الهند، نشأ في كولكاتا وتلقى تعليمه الإسلامي على يد والده أبو سعيد ندوي، ويشغل حاليا منصب مؤسس مؤسسة الوحيين التي تهدف إلى مواجهة الإلحاد وتقديم التوجيه الفكري. وقد جاءت مناظرته مع جاويد أختر بعد سلسلة من المراسلات التي استمرت نحو 3 أشهر، وانعقدت في العاصمة دلهي لتشكل محطة بارزة في مسيرته الدعوية والفكرية، بينما يواصل دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا مع تركيز على النقاشات الفكرية المعاصرة.