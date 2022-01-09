أم البنين.. فاطمة الفهرية

ولدت مطلع القرن التاسع الميلادي لأحد تجار القيروان، وكبرت على حب الأدب والعلوم. ارتحلت مع عائلتها من القيروان إلى فاس، وهناك بدأت مسيرتها التي ستخلد اسمها في التاريخ.

حافظت فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري، بعد وفاة والدها، على إرثه وتجارته. نذرت مالها للسائلين وطلبة العلم. ثم قررت بناء جامع كبير في فاس، بعدما اكتظت مساجد المدينة التي أصبحت مركزًا تجاريًّا وحضاريًّا. فبنت جامع القرويين.

ظلت صائمة حتى أتمت بناء الجامع. توفاها الله نهاية القرن التاسع الميلادي، لتبدأ حكاية أخرى بعد وفاتها، حكاية جامعة القرويين، أقدم جامعة ما زالت عاملة دون انقطاع بحسب كتاب غينيس واليونسكو.

كيف أصبح الجامع جامعة؟ من بنى مرافقه وطورها؟ ومن مر عليه من العلماء؟

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