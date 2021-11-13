كشف تقرير جديد عن زيادة في رسائل البريد الإلكتروني ورسائل "واتساب" من مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون طريقة "الصديق المحتاج"، حتى يتمكنوا من الاستيلاء على أموالك.

ووفقا لصحيفة ذا صن (The Sun) البريطانية، فإن هناك تقارير متزايدة عن تعرض الأشخاص للخداع بهذه الطريقة، وقد حذرت واتساب التي عقدت شراكة مع "ناشونال ترادنغ ستانداردز" (National Trading Standards) التي تعنى بكشف عمليات الاحتيال، المستخدمين من عملية الاحتيال التي تسمى "الصديق المحتاج".

ووفقا لتقرير واتساب هناك حوالي 59% من الأشخاص مستخدمي التطبيق قد تلقوا عملية احتيال قائمة على خدعة "الصديق المحتاج" أو يعرفون شخصًا تعرض لها خلال العام الماضي.

ما خدعة "الصديق المحتاج"؟

تقوم عملية الاحتيال هذه على اختراق مجرمي الإنترنت لحساب شخص تعرفه، ثم يرسلون بعد ذلك رسالة إليك أو لعدة أشخاص في قائمة جهات اتصالك، على أمل أن يرد شخص ما.

قد يقرأ المجرم حتى الرسائل السابقة ليتمكن من تقليد النغمة الصحيحة للتحدث إليك حتى لا تثار الشكوك.

ويقوم بإعطاء العديد من الأسباب لماذا يحتاج إلى قرض، ويمكن أن يدعي المجرم أن صديقك عالق في الخارج ويحتاج إلى نقود رحلة العودة أو أن صديقك تعرض للسرقة مثلا.

ماذا تفعل لتجنب الاحتيال؟

إذا طُلب منك المال بهذه الطريقة، توقف مؤقتًا وحاول الاتصال بصديقك الذي يدعون حاجته للمال، وقد يقولون إنهم لا يستطيعون التحدث إليك الآن، لكن يجب أن تصر على أنه لا يمكنك إرسال أموال حتى تتأكد من أن ذلك الصديق هو صديقك في الواقع.

قد يحاول المحتال إشعارك بالذنب تجاه صديقك، ومع ذلك، من المهم الحفاظ على الهدوء والاتصال بالشخص أو استخدام طريقة مختلفة لتأكيد هويته.