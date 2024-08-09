دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة يومها الـ309، وذلك بعد يوم دام جديد استشهد وأصيب فيه العشرات، وقد تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن شروط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل، فيما أعلنت كتائب القسام مبايعتها يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل على الأراضي الإيرانية قبل أسبوع.