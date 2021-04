توصلت دراسة إلى أنه يوجد لقاحان لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالان ضد السلالة الهندية من الفيروس، فما هما؟ وما فترة الحماية التي توفرها لنا اللقاحات عموما؟ وما أهمية مستشعر ثاني أكسيد الكربون في التعامل مع كوفيد-19؟ وما مدى فعالية أجهزة تنقية الهواء في الحد من انتشار كورونا؟ الإجابات في هذا التقرير.

نبدأ من الهند، حيث قال مدير معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية (IGIB) أنوراغ أغراوال إن لقاحي كوفيشيلد (Covishield) وكوفاكسين (Covaxin) -وهما لقاحا فيروس كورونا المستخدمان حاليا في الهند- لهما فعالية ضد "السلالة الهندية"، وأنه في حالة الإصابة بالعدوى بعد التطعيم فإن الأعراض تكون أخف (milder)، حسب ما نقله العالِم الثلاثاء، نقلا عن نتائج أولية لدراسة.

ونشرت هذه الدراسة عدة مواقع إخبارية، ونشرها موقع بيوركيف (biorxiv)، وهي في حالة ما قبل الطباعة، أي لم تنشر بعد في مجلة طبية محكمة، ولم تخضع لمراجعة من علماء آخرين.

وقال أغراوال إن الدراسة حول فعالية اللقاحات المتاحة على متغير "بي.617.1" (B.1.617) من فيروس كورونا تشير إلى أن العدوى بعد التطعيم تكون أكثر اعتدالا، أي أن الأعراض تكون أخف وكذلك المضاعفات.

وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية (CCMB) في حيدر آباد إلى أن النتائج المبكرة تُظهر أن كلا من مصل النقاهة (المصل من الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى سابقة بكورونا ثم تعافوا ويحوي الأجسام المضادة)، والمصل من أشخاص تلقوا تطعيم كوفيشيلد؛ يوفران الحماية ضد السلالة الهندية، وذلك وفقا لتصريحات سابقة نقلتها مواقع إخبارية لمدير المركز راكيش ميشرا.

Studies by researchers ⁦@ccmb_csir⁩ found that ‘Both Covishield vaccinated sera & convalescent sera were found to offer protection against the double mutant variant B.1.167 https://t.co/lqOqOOnusU

— CSIR (@CSIR_IND) April 23, 2021