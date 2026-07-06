استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

شيّع الفلسطينيون في الضفة الغربية جثمان فتى استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عدد من عناصره مخيم قلنديا، شمالي القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما) استشهد، وأصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن الواقعة وملابساتها، غير أن جيش الاحتلال ينفذ، على فترات متقاربة، اقتحامات لمخيمات وبلدات بالضفة الغربية والقدس، في إطار اعتداءاته غير المبررة على الفلسطينيين.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال الاقتحام، وانتشر القناصة على أسطح عدد من البنايات وشرعوا في إطلاق الرصاص الحي في مخيم قلنديا.

ويقع مخيم قلنديا على شارع عام يربط مدينتي القدس ورام الله، وهو في منطقة تشهد توترات متكررة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداءً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال مايو/أيار الماضي، 1108 اعتداءات منها نفذها الجيش و551 نفذها المستوطنون.

وشملت الاعتداءات الإسرائيلية العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.