اعتقال 4 جنود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران

اعتقلت إسرائيل 4 جنود من قواتها النظامية بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتصوير مواقع حساسة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة 15 الإسرائيلية -مساء أمس الاثنين- أنه "كُشف عن قضية تجسس جديدة ومثيرة للقلق"، مشيرة إلى إلقاء القبض على الجنود الأربعة الذين يخدمون في وحدات قتالية نظامية، للاشتباه في تورطهم في أعمال تجسس جماعية لصالح إيران حتى أثناء فترة الحرب.

وبحسب القناة، طلبت الاستخبارات الإيرانية من الجنود تنفيذ مهام من بينها تصوير منشآت حساسة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما أوضحت أن بعض المشتبه بهم لا يزالون ممنوعين من لقاء محام، في حين جرى تمديد توقيف جميع المشتبه بهم.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "هناك اتجاها واضحا لمحاولات اختراق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتغلغل داخل المجتمع المدني"، معتبرة أن ذلك "يشير إلى ارتفاع حاد في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة".

في السياق ذاته، كشف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن الموقوفين جنود في الخدمة الإلزامية، وقال إن الشرطة الإسرائيلية أكدت صحة الاعتقالات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع فرض حظر نشر على معظم تفاصيل القضية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكن هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.