ماليزيا تعلن تفكيك شبكة لتنظيم الدولة وتعتقل عشرات البنغاليين

أعلن المفتش العام للشرطة في ماليزيا محمد خالد إسماعيل -اليوم الجمعة- أن السلطات فككت شبكة لتنظيم الدولة الإسلامية تستخدم وسائل التواصل المجتمعي لنشر الأفكار وجمع الأموال بين مواطني بنغلاديش العاملين في البلاد.

وأوضح أن السلطات اعتقلت 36 مواطنا من بنغلاديش، في عدة عمليات منذ أبريل/نيسان، جاؤوا إلى ماليزيا للعمل في المصانع أو قطاعات مثل البناء والخدمات.

وبيّن محمد خالد أن هذه الشبكة جندت عناصر عبر استهداف عمال آخرين من بنغلاديش واستخدمت وسائل التواصل ومنصات التراسل الإلكترونية لنشر الأفكار المتطرفة.

وأضاف أنها جمعت أموالا عبر خدمات تحويل الأموال الدولية والمحافظ الإلكترونية لإرسالها إلى تنظيم الدولة في سوريا وبنغلاديش.

وقد وُجهت إلى 5 من المعتقلين تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، بينما سيتم ترحيل 15 آخرين.

وذكر المسؤول الأمني أن 16 شخصا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة في انتظار المزيد من التحقيقات، مع توقع اعتقالات أخرى.

واحتجزت ماليزيا مئات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في "أنشطة متشددة" بعد هجوم وقع بالعاصمة كوالالمبور عام 2016 وارتبط بتنظيم الدولة، لكن الاعتقالات تراجعت إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية.

وتعتمد ماليزيا بشكل كبير على العمالة الأجنبية لشغل الوظائف في قطاعات المصانع والمزارع والبناء، وينتقل الآلاف من مواطني بنغلاديش إلى هناك للعمل كل عام.