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حيتان على الشواطئ وتسونامي يجرف المنازل.. مشاهد مضللة عن زلزال كامتشاتكا

مشاهد متداولة زعم ناشطون أنها تظهر تسونامي بعد زلزال شرق روسيا (منصات التواصل)
مشاهد متداولة زعم ناشطون أنها تظهر حدوث تسونامي بعد زلزال شرق روسيا (منصات التواصل)
31/7/2025-|آخر تحديث: 15:42 (توقيت مكة)

حيتان تحتضر على الرمال، وأمواج تبتلع الزوارق، وسكان يفرون صارخين من شوارع تغمرها المياه، وصفارات إنذار تدوي من روسيا إلى كاليفورنيا، ومقاطع تملأ الفضاء الرقمي كأن العالم على حافة الغرق، هذه العناوين اجتاحت المنصات الرقمية بعد الزلزال الأخير الذي ضرب شرقي روسيا.

في ساعات قليلة، تشكلت رواية كاملة عبر المنصات "زلزال مدمّر، تسونامي مرعب، وفوضى كونية"، مع مشاهد درامية حصدت ملايين المشاهدات على المنصات.

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في هذا التقرير، تجري وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة تفنيدا للمحتوى الفيروسي المنتشر بعد زلزال كامتشاتكا، وتكشف سياق المشاهد البصرية المتداولة، وكيف استغلت حسابات رقمية تداعيات الزلزال لتضخيم الحدث وبث الرعب في أوقات الكوارث؟

حيتان على شواطئ كامتشاتكا

في صبيحة 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا، مسجلا أحد أعنف الزلازل في تاريخ المنطقة، ما استدعى تحذيرات عاجلة من موجات تسونامي صدرت عن الصين، واليابان، والولايات المتحدة.

وعلى منصة "إكس"، انتشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق 5 حيتان من نوع "بيلوجا" (Beluga) جرفتها الأمواج إلى شاطئ كامتشاتكا، بينما سارع الصيادون لإنقاذها، وحصد الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتداوله أيضا حساب آخر أكد الرواية نفسها.

 

 

وتحققت "سند" من الفيديو، ووجدت أنه نشر أول مرة في 17 أغسطس/آب 2023 على هذا الحساب، ولا علاقة له بالزلزال الأخير.

 

 

وفي مشهد آخر، انتشر مقطع يظهر صيادين يركضون مذعورين بينما تجرف المياه زوارقهم الصغيرة على الشاطئ، وأكدت تعليقات المستخدمين أن اللحظة توثق موجة تسونامي مباغتة ضربت كامتشاتكا.

 

تتبعنا المقطع باستخدام أدوات التحقق البصري، وتوصلت إلى أنه نشر أول مرة في أبريل/نيسان 2021، ويوثق في الحقيقة تسونامي ضرب جزيرة غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم وتقع شمال الأطلسي، بعيدا تماما عن روسيا.

 

هلع وفرار جماعي

أحد أكثر المقاطع رواجا كان لما قيل إنه لحظة وقوع الزلزال داخل متجر، تظهر موظفة تحاول النجاة بين رفوف متساقطة وكاميرا مراقبة توثق التفاصيل بوضوح.

 

غير أن النسخة الأصلية من الفيديو منشورة على إنستغرام في مارس/آذار 2025، وتعود لزلزال ضرب مدينة ماندالاي في ميانمار. لا علاقة له بكامتشاتكا، لكن العنوان "المناسب" حوّله إلى مادة دسمه للتداول الرقمي.

 

لم تسلم بعض وسائل الإعلام من الانزلاق، إذ بثت موقع إخبارية مقطعا يظهر هروبا جماعيا من الشواطئ وسط صراخ، وقال إنه يوثق آثار زلزال كامتشاتكا.

 

وتحققت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري من مقطع الفيديو وتبين أنه قديم منذ عام 2017، كما أنه حدث في ديربان، أكبر ثالث مدينة في جنوب أفريقيا، ولا علاقة لها بزلزال شرق روسيا.

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تسونامي من تركيا والتشيك

في مثال آخر على التضليل، نشر حساب موثق مقطعا يظهر اندفاع الأمواج إلى داخل الطرقات، وقدم على أنه من آثار الزلزال الروسي.

 

وتبين أن الفيديو يعود إلى عاصفة اجتاحت مدينة غيرسون شمال شرقي تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأغرقت الشوارع بمياه البحر، من دون أي علاقة بروسيا.

 

كما نشر مقطع آخر، قال ناشره إنه يظهر آثار الزلزال الذي ضرب شرق روسيا يوم أمس الأربعاء، مستشهدا بلقطات مجمعة تظهر لحظة وقوع الزلزال في الطرق العامة، وداخل المنشآت، وردود فعل المواطنين داخل سياراتهم وفي وسائل المواصلات العامة.

 

وقاد التحقق إلى نسخة مطابقة نشرت في يونيو/حزيران الماضي على "تيك توك"، وتعود إلى زلزال ضرب تشيلي.

@disasters_world

Magnitude 6.4 Earthquake hits Chile Today 😌 June 6, 2025 #earthquake #chile #weather #severeweather #fyp #viral #news

♬ Nuclear Alarm Siren – Prestigigator

صرخات مرعبة

أما أحد أكثر المشاهد تأثيرا، فكان فيديو من تيك توك يوثق منازل تغمرها المياه بعد لحظات من فرار سكانها، وسط صرخات متكررة "تسونامي يا الله!"، نُسب للكارثة الروسية.

@ricardo.ceballos.deniz

Sismo en Rusia de 8.8 grados, empieza a causar TSUNAMIS en todo el mundo…🙏#tsunamihoy #sismoenrusia #tsunami2025 #tsunamihawai #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #Viral #fyp

♬ sonido original – Ricardo Ceballos330

 

تحليل العناصر البصرية والتحقق من النسخة الأصلية بيّن أنه صور في إندونيسيا، وله نسخة سابقة منشورة على المنصة ذاتها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مما يعني أنه غير مرتبط بزلزال شرق روسيا، وفق الادّعاءات المتداولة.

@scarymoment8

#moment #scary #tsunami #indonesia

♬ nhạc nền – MOMENT SCARY – SCARY MOMENT

 

زلازل بالذكاء الاصطناعي

لم يقتصر التزييف على المقاطع القديمة، بل امتد إلى مقاطع جديدة أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI). أدوات كشف الزيف العميق (Deepfake) رصدت استخدام خوارزميات توليد الفيديوهات لتضخيم المشاهد وربطها بكارثة الزلزال، رغم عدم واقعيتها أو علاقتها بالحدث.

@user187563614419

津波注意報 #津波注意報 #津波Tsunami Obliterates Maldives Paradise🌊

♬ original sound – user187563614419 – user187563614419

 

يُذكر أن الزلزال وقع صباح الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي قبالة سواحل بيتروبافلوفسك بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية النائية على بعد 126 كيلومترا من عاصمة المنطقة في أقصى الشرق الروسي.

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وهذا أقوى زلزال منذ ذاك الذي وقع قبالة سواحل اليابان سنة 2011 بقوّة 9.1 درجات على مقياس ريختر، وتسبّب في تسونامي مما أدّى إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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