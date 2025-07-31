حيتان على الشواطئ وتسونامي يجرف المنازل.. مشاهد مضللة عن زلزال كامتشاتكا

حيتان تحتضر على الرمال، وأمواج تبتلع الزوارق، وسكان يفرون صارخين من شوارع تغمرها المياه، وصفارات إنذار تدوي من روسيا إلى كاليفورنيا، ومقاطع تملأ الفضاء الرقمي كأن العالم على حافة الغرق، هذه العناوين اجتاحت المنصات الرقمية بعد الزلزال الأخير الذي ضرب شرقي روسيا.

في ساعات قليلة، تشكلت رواية كاملة عبر المنصات "زلزال مدمّر، تسونامي مرعب، وفوضى كونية"، مع مشاهد درامية حصدت ملايين المشاهدات على المنصات.

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في هذا التقرير، تجري وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة تفنيدا للمحتوى الفيروسي المنتشر بعد زلزال كامتشاتكا، وتكشف سياق المشاهد البصرية المتداولة، وكيف استغلت حسابات رقمية تداعيات الزلزال لتضخيم الحدث وبث الرعب في أوقات الكوارث؟

حيتان على شواطئ كامتشاتكا

في صبيحة 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا، مسجلا أحد أعنف الزلازل في تاريخ المنطقة، ما استدعى تحذيرات عاجلة من موجات تسونامي صدرت عن الصين، واليابان، والولايات المتحدة.

وعلى منصة "إكس"، انتشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق 5 حيتان من نوع "بيلوجا" (Beluga) جرفتها الأمواج إلى شاطئ كامتشاتكا، بينما سارع الصيادون لإنقاذها، وحصد الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتداوله أيضا حساب آخر أكد الرواية نفسها.

A strong tide stranded five beluga whales on the shore of Kamchatka, Russia. Local fishermen rushed to help, keeping them safe and cool for hours. When the tide returned, all five swam back to the ocean. pic.twitter.com/EfE61nDkhA — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 29, 2025

وتحققت "سند" من الفيديو، ووجدت أنه نشر أول مرة في 17 أغسطس/آب 2023 على هذا الحساب، ولا علاقة له بالزلزال الأخير.

During low tide on the #Kamchatka Peninsula, #Russia, fishermen came to the aid of a stranded family of #beluga whales. They moistened the whales with water and ensured their sustenance with a plentiful supply of fish until the tide came back in. pic.twitter.com/6KZUZ3B7Cv — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 17, 2023

وفي مشهد آخر، انتشر مقطع يظهر صيادين يركضون مذعورين بينما تجرف المياه زوارقهم الصغيرة على الشاطئ، وأكدت تعليقات المستخدمين أن اللحظة توثق موجة تسونامي مباغتة ضربت كامتشاتكا.

موجة تسونامي تنطلق في ثواني وبدون سابق انذار .. pic.twitter.com/Qtd0hFuhjB — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) July 30, 2025

تتبعنا المقطع باستخدام أدوات التحقق البصري، وتوصلت إلى أنه نشر أول مرة في أبريل/نيسان 2021، ويوثق في الحقيقة تسونامي ضرب جزيرة غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم وتقع شمال الأطلسي، بعيدا تماما عن روسيا.

هلع وفرار جماعي

أحد أكثر المقاطع رواجا كان لما قيل إنه لحظة وقوع الزلزال داخل متجر، تظهر موظفة تحاول النجاة بين رفوف متساقطة وكاميرا مراقبة توثق التفاصيل بوضوح.

🚨كارثة حلّت على روسيا ▪️زلزال عنيف بقوة 8.8 ضرب سواحل روسيا الشرقية وتسبب بدمار هائل

موجات تسونامي مرعبة تجتاح سواحل عدة دول

ترامب يحذر من تسونامي يصل بعد 3 ساعات إلى أميركا pic.twitter.com/Te5c4caU1F — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) July 30, 2025

غير أن النسخة الأصلية من الفيديو منشورة على إنستغرام في مارس/آذار 2025، وتعود لزلزال ضرب مدينة ماندالاي في ميانمار. لا علاقة له بكامتشاتكا، لكن العنوان "المناسب" حوّله إلى مادة دسمه للتداول الرقمي.

لم تسلم بعض وسائل الإعلام من الانزلاق، إذ بثت موقع إخبارية مقطعا يظهر هروبا جماعيا من الشواطئ وسط صراخ، وقال إنه يوثق آثار زلزال كامتشاتكا.

زلزالٌ قوي ضرب قبالة شبه سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وأثار موجات تسونامي pic.twitter.com/4TNjiFjbXR — LebanonFiles (@lebanonfile) July 30, 2025

وتحققت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري من مقطع الفيديو وتبين أنه قديم منذ عام 2017، كما أنه حدث في ديربان، أكبر ثالث مدينة في جنوب أفريقيا، ولا علاقة لها بزلزال شرق روسيا.

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تسونامي من تركيا والتشيك

في مثال آخر على التضليل، نشر حساب موثق مقطعا يظهر اندفاع الأمواج إلى داخل الطرقات، وقدم على أنه من آثار الزلزال الروسي.

But how can only the video get deleted and not the Post….There's no edited sign either on the post….@lindayaX @elonmusk @X @premium @XCorpIndia 🤔😳🫡😤 Posting it again since the post is visible but the #Video suddenly #VANISHED as pointed out by some users…Posting it… pic.twitter.com/isCLpXQ3Ya — 𝓢𝓲𝓭𝓭 𝓢𝓱𝓪𝓻𝓶𝓪 (@sidds2012) July 30, 2025

وتبين أن الفيديو يعود إلى عاصفة اجتاحت مدينة غيرسون شمال شرقي تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأغرقت الشوارع بمياه البحر، من دون أي علاقة بروسيا.

Giresun'da deniz suyunun yükselmesiyle sahil yolu trafiğe kapandı.pic.twitter.com/8BSBKIaUJq — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 27, 2023

كما نشر مقطع آخر، قال ناشره إنه يظهر آثار الزلزال الذي ضرب شرق روسيا يوم أمس الأربعاء، مستشهدا بلقطات مجمعة تظهر لحظة وقوع الزلزال في الطرق العامة، وداخل المنشآت، وردود فعل المواطنين داخل سياراتهم وفي وسائل المواصلات العامة.

زلزال بقوة 8.8 بسلم ريشتر يضرب روسيا اليوما والسلطات المحلية تحدر من تسونامي قادم_ لطفك يا الله pic.twitter.com/YtgBxHDcPr — Fadi Kahwaji (@kahwaji_fa76760) July 30, 2025

وقاد التحقق إلى نسخة مطابقة نشرت في يونيو/حزيران الماضي على "تيك توك"، وتعود إلى زلزال ضرب تشيلي.

صرخات مرعبة

أما أحد أكثر المشاهد تأثيرا، فكان فيديو من تيك توك يوثق منازل تغمرها المياه بعد لحظات من فرار سكانها، وسط صرخات متكررة "تسونامي يا الله!"، نُسب للكارثة الروسية.

تحليل العناصر البصرية والتحقق من النسخة الأصلية بيّن أنه صور في إندونيسيا، وله نسخة سابقة منشورة على المنصة ذاتها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مما يعني أنه غير مرتبط بزلزال شرق روسيا، وفق الادّعاءات المتداولة.

زلازل بالذكاء الاصطناعي

لم يقتصر التزييف على المقاطع القديمة، بل امتد إلى مقاطع جديدة أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI). أدوات كشف الزيف العميق (Deepfake) رصدت استخدام خوارزميات توليد الفيديوهات لتضخيم المشاهد وربطها بكارثة الزلزال، رغم عدم واقعيتها أو علاقتها بالحدث.

يُذكر أن الزلزال وقع صباح الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي قبالة سواحل بيتروبافلوفسك بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية النائية على بعد 126 كيلومترا من عاصمة المنطقة في أقصى الشرق الروسي.

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وهذا أقوى زلزال منذ ذاك الذي وقع قبالة سواحل اليابان سنة 2011 بقوّة 9.1 درجات على مقياس ريختر، وتسبّب في تسونامي مما أدّى إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.