رئيس المالديف يصدق على قرار يحظر دخول الإسرائيليين

صادق رئيس المالديف محمد معز اليوم الثلاثاء على قرار يحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد. وقالت رئاسة المالديف في بيان إن منع دخول الإسرائيليين يعكس موقف جزر الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف البيان الرئاسي أن المالديف -وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي- تواصل الدعوة إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي تمارسها إسرائيل وإدانة أفعالها.

لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء اهالي غزة…

جزر المالديف تمنع دخول الإسرائيليين احتجاجا على العدوان

على اهلنا في غزة…

هل تعرفون دولة عربية أو اسلامية أقدم على ذلك…؟!!#الحشد_الشيعي

#نجران_الان#امال_ماهر#هند_القحطاني pic.twitter.com/gGpLSjmqZ6 — صادق المحمداوي (@almohamadawi31) April 20, 2024

وكانت إحدى جزر المالديف في أبريل/ نيسان العام الماضي منعت دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا ومن العبارات التي كتبت حينها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء"

ونشر حينها صانع محتوى سياحي فيديو على منصة "تيك توك" كان موجودا بإحدى جزر مالديف، تظهر في الفيديو لافتات وضعت على شواطئ تلك الجزيرة، كتب عليها عبارات تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها تضامنا مع أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عام 2023.

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وقال صانع المحتوى حينها إنه حجب رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) الموجود على اللافتة لأنه يحتوي على فيديوهات تظهر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل قطاع غزة وأطفالهم، وهذا لأن خاصية المنصة تمنع مثل تلك الفيديوهات.

يذكر أن مواطني جمهورية جزر مالديف نظموا في وقت سابق مظاهرات أمام برلمان بلدهم للتعبير عن غضبهم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدم عضو برلمان مالديفي مقترحا ايضا عقب بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.