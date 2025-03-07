القدس.. الاحتلال يمدد اعتقال طفلة ويصيب أخرى بالرصاص

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتقال الطفلة المقدسية تقى غزاوي (12 عاما) من حي الثوري في القدس المحتلة حتى يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة تقى أمس الخميس بعد انتهاء دوامها المدرسي، وعرضتها على المحكمة اليوم الجمعة، التي مددت اعتقالها حتى الاثنين القادم.

📸 الاحتلال يمدد اعتقال الطفلة المقدسية تقى الغزاوي (13 عاماً) من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حتى الإثنين القادم pic.twitter.com/OmhWMGhy1p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2025

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن تحسنا طرأ على صحة الطفلة ميس محمود (13 عاما) التي أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي عندما كانت فوق منزلها في بلدة العيسوية مساء أمس الخميس.

ونقل المركز عن والد الطفلة قوله إن ميس كانت تقف على سطح منزل العائلة بعد عودة المصلين من صلاة التراويح عندما استهدفها قناص بالرصاص في قدمها، مشيرا إلى تضرر عصب القدم وأحد الشرايين نتيجة الإصابة.

قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتلت أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الطفلة ميس محمود (13 عاما) بالرصاص الحي في قدمها pic.twitter.com/xIAIZgo2DS — Wafa News Agency (@WAFA_PS) March 6, 2025

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وذكر أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من اقتحاماتها للبلدة، مما حرم السكان بمن فيهم الأطفال من حرية التنقل والحركة.

وبحسب معطيات مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 350 قاصرا من بين قرابة 9500 أسير في سجونها، بينهم 21 أسيرة.