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القدس.. الاحتلال يمدد اعتقال طفلة ويصيب أخرى بالرصاص

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينية ونحو 350 طفلا في سجونه (رويترز-أرشيف)
7/3/2025

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتقال الطفلة المقدسية تقى غزاوي (12 عاما) من حي الثوري في القدس المحتلة حتى يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة تقى أمس الخميس بعد انتهاء دوامها المدرسي، وعرضتها على المحكمة اليوم الجمعة، التي مددت اعتقالها حتى الاثنين القادم.

من جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن تحسنا طرأ على صحة الطفلة ميس محمود (13 عاما) التي أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي عندما كانت فوق منزلها في بلدة العيسوية مساء أمس الخميس.

ونقل المركز عن والد الطفلة قوله إن ميس كانت تقف على سطح منزل العائلة بعد عودة المصلين من صلاة التراويح عندما استهدفها قناص بالرصاص في قدمها، مشيرا إلى تضرر عصب القدم وأحد الشرايين نتيجة الإصابة.

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وذكر أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من اقتحاماتها للبلدة، مما حرم السكان بمن فيهم الأطفال من حرية التنقل والحركة.

وبحسب معطيات مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 350 قاصرا من بين قرابة 9500 أسير في سجونها، بينهم 21 أسيرة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات

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