السعودية تضبط أكثر من 300 ألف شخص لا يحملون تصاريح الحج

أعلنت السعودية السبت أن قواتها الأمنية ضبطت أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل نحو أسبوع من بدء مناسكه.

ومن بين من تم ضبطهم في الأيام الأخيرة 153 ألفا و998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي إن الأمن العام تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط 140 حملة حج وهمية و64 ناقلا مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج، وإعادة 97 ألفا، و664 مركبة مخالفة وإعادة 171 ألفا و587 مقيما من غير المقيمين بمكة المكرمة و4032 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و6105 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (غير الحج) 153 ألفا و998 زائرا.

🎬 | أبرز ما تطرق إليه مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لعام 1445 هـ.

⁧#بسلام_آمنين⁩ pic.twitter.com/OMgKSowD7Q — الأمن العام (@security_gov) June 8, 2024

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات السعودية.