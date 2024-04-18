السجن 6 أشهر في تونس لصحفي بتهمة التشهير

قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ مدة 6 أشهر بحقّ الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية.

وقال منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي، إنّ المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت أمس الأربعاء بسجن شقيقه 6 أشهر نافذة.

وكانت فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس/آذار إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.

ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.

واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال "الفساد وهدر المال العام".

ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيّب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنّه مثُل الأربعاء أمام القاضي.

وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إنّ "محمد بوغلاب يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".

بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق محمد عبو إنّ "النائب العام طبّق تعليمات سياسية".

وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار فإنّ "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".

وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة نحو 20 صحفيا على خلفية عملهم.