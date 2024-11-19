7 مصابين في استهداف صاروخي على وسط إسرائيل

أعلنت هيئة الإسعاف الاسرائيلية إصابة 7 أشخاص في الاستهداف الصاروخي على وسط إسرائيل، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرين صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل ومناطق الوسط.

وأفادت مراسلة الجزيرة صباح اليوم باطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأمس أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن الاستهداف الصاروخي لمناطق في تل أبيب الكبرى، أسفر عن سقوط ستة مصابين بجروح بين خطيرة ومتوسطة في منطقة رمات غان، كما أسفر أيضا عن اندلاع حرائق في المنطقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

ويتشكل الجليل الأعلى من سلسلة من الجبال، أعلاها قمة الجرمق، وهي أعلى قمم فلسطين، ويبلغ ارتفاعها ما يربو على 1200 متر فوق سطح البحر. وتتخلل هذه الجبال العديد من الأودية، منها وادي نهر البصة ووادي نهر يوسف.

من جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شهود عيان بسقوط صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل.

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات عن إصابات بحالات هلع إثر الدفعة الصاروخية التي استهدفت وسط إسرائيل.