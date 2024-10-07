إصابة مصور الجزيرة علي العطار بشظية برأسه إثر قصف للاحتلال في غزة

أصيب مصور الجزيرة علي العطار بشظية في رأسه إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير بلح وسط قطاع غزة.

وكان المصور قرب الموقع الذي يضم خيام نازحين، والذي تعرض في وقت سابق اليوم الاثنين إلى قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال.