نشطاء يشيدون بانسحاب وزير كويتي من اجتماع أممي يحضره وزير إسرائيلي

أشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي لحظة بدء وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل بإلقاء كلمة أمام مؤتمر وزراء الصحة في العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك.

وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون على نطاق واسع مقطعا مصورا يظهر لحظة انسحاب العوضي من الاجتماع، وأرفق المقطع بعبارات تتحدث عن موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية.

ورأى مغردون على موقع "إكس" (تويتر سابقا) في انسحاب الوزير الكويتي من الاجتماع الوزاري تأكيدا لموقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية وتجسيدا لموقف الرأي العام الكويتي، معبرين عن شكرهم للكويت على تسجيل هذه المواقف التي اعتبروها "رسالة للمهرولين نحو التطبيع".

تحية لمعالي وزير الصحة الدكتور #أحمد_العوضي على هذا الموقف الثابت و ارتقائك عن التواجد أمام كلمة وزير صحة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين في مؤتمر منظمة الصحة العالمية تبقى الكويت ثابتة بمواقفها .. و يبقى #التطبيع_خيانة هنا #الكويت pic.twitter.com/wPjl18jDG1 — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) September 20, 2023

ووصفت جمعية الصيدلية الكويتية -في منشور عبر موقع إكس- موقف الوزير أحمد العوضي بالمشرف، وقالت إنه ينسجم مع موقف الكويت قيادة وشعبا.

وكتب مدير جمعية "بلد الخير" (مؤسسة خيرية كويتية) عثمان الثويني، عبر حسابه في منصة "إكس"، "نحن نبتعد عن التطبيع ولا نقترب ولله الحمد والمنة، والخير كل الخير في الابتعاد عن الكيان الصهيوني المغتصب".

وعلق فهد العجمي، على صفحته في منصة "إكس"، قائلاً "موقف مشرف من وزير الصحة الكويتي مهما تغيرت المبادئ وتبدلت الأفكار، مؤمنين بأن التطبيع خيانة ولا سلام مع الكيان المحتل".

في المقابل، رأى بعض المغردين أن انسحاب وزير الصحة الكويتي من اجتماع وزراء الصحة بنيويورك لا يفيد القضية الفلسطينية.