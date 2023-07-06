عاجل| مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية
6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202301:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منطقة مفتوحة في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية انفجر قرب الحدود في الأراضي الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة المنطقة التي أطلق الصاروخ منها في الأراضي اللبنانية
القناة 14 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية تحقق في سبب عدم تفعيل أنظمة الإنذار جراء إطلاق قذيفة الهاون من لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية: القصف من لبنان نفذ بواسطة راجمات قصيرة المدى لذلك لم يتم رصده وإحباطه
وسائل إعلام إسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تنظيما فلسطينيا وراء إطلاق القذائف من لبنان
المصدر : الجزيرة