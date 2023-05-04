أبو الغيط: عودة دمشق للجامعة واردة جدا.. اجتماعان استثنائيان لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة الأحد المقبل اجتماعين غير عاديين لوزراء الخارجية العرب لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن عودة سوريا للجامعة واردة جدا قبل القمة العربية المقررة في الرياض في 19 مايو/أيار الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي رفيع المستوى -طلب عدم نشر اسمه- أنه "تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد"، على أن تخصص الدورة الأولى لمناقشة مسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الأحداث في السودان.

وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد "بأبعاده كافة؛ السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية"، وفق المصدر السابق.

كما سيعقد -وفق تصريحات الدبلوماسي نفسه- اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورتين غير العاديتين.

رئاسة مصرية

وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة.





وأصبح الملف السوري محور عدد من الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في المنطقة العربية؛ ففي العاصمة الأردنية عمان عُقد الاثنين الماضي اجتماع تشاوري بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث خلاله الوزراء سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، عُقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية، شاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعقب اجتماع جدة بأيام، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عامًا.

تصريح أبو الغيط

وقال الأمين العام للجامعة العربية -في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء- إن تفعيل آلية عودة سوريا للجامعة يجب أن يحدث على مراحل، موضحا أن الأمر "يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا.

وأردف أبو الغيط "عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية".

وكان تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ردا على قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات السلمية الداعية لإسقاط النظام التي انطلقت في فبراير/شباط 2011.