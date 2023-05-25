انتخابات تركيا.. حزبان كرديان يجددان دعمهما لكليجدار أوغلو وأردوغان يشكر ناخبي الخارج

أعلن حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي الكرديان استمرار دعمهما لمرشح المعارضة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية كمال كليجدار أوغلو، في حين شكر الرئيس رجب طيب أردوغان الناخبين في الخارج على مشاركتهم بالتصويت.

يأتي هذا في وقت سجل فيه ناخبو الخارج رقما قياسيا في الإقبال على التصويت في الجولة الثانية مقارنة بالجولة الأولى.

وقال حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي -في بيان مشترك- إن استخدام اللاجئين ورقة سياسية هو أمر مرفوض وخاطئ بشكل كبير، لكننا سنواصل دعم كليجدار أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن الحزبين بعد ظهر اليوم الخميس، قالت الزعيمة المشاركة لحزب اليسار الأخضر إن الانتخابات ليست خيارا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وكليجدار أوغلو، بل هي استفتاء على ما وصفته بالنظام الظالم.

في حين قال الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار إن الحزب يتمسك بالمطالب ذاتها، وإن الشعب الكردي سيذهب للصناديق بأعداد أكبر.

وكان الحزبان أعلنا -أمس الأربعاء- أنهما سيعقدان اجتماعا لبحث موقفهما من الانتخابات بعد تبني كليجدار أوغلو خطابا قوميا معاديا للاجئين، وتحالفه مع زعيم حزب الظفر القومي المتطرف أوميت أوزداغ.

من جانبه، قال كليجدار أوغلو -في مؤتمر انتخابي بولاية أضنة- "يجب ألا تصوتوا لمن أدخل البلاد في هذا المستنقع، توجهوا إلى صناديق الاقتراع، واقترعوا وفقا لما يمليه عليكم ضميركم".

انتخابات الخارج

وفي سياق متصل، شارك مليون و895 ألفا و430 ناخبا تركيا حتى اليوم الخميس، في التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن عملية التصويت داخل السفارات بالجولة الثانية من الرئاسيات انتهت مساء يوم 24 مايو/أيار الجاري، في حين يتواصل الاقتراع في المعابر الحدودية.

بدوره، شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين في الخارج على مشاركتهم بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان -في تغريدة على تويتر- مساء أمس الأربعاء إن "عملية التصويت في الخارج اكتملت بعد أن بدأت يوم 20 مايو/أيار، أود أن أشكر إخوتي البعيدين عن مسقط رأسهم، الذين تدفقوا إلى صناديق الاقتراع لإظهار إرادتهم، وأشكر كل من يمثل شعبنا بكل فخر في جميع أنحاء العالم".

ودعا جميع المواطنين المغتربين، الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، إلى الاستفادة من إمكانية التصويت في المعابر والمنافذ الحدودية.

وأشاد أردوغان بالمشاركة الكبيرة في عملية التصويت بالخارج، قائلاً "كما في انتخابات 14 مايو/أيار، فقد حققتم رقما قياسيا في المشاركة بالعملية الانتخابية رغم عراقيل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وأعداء الديمقراطية".