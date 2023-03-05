قصف المنشآت النووية "غير قانوني".. إسرائيل تنتقد تصريحات مدير الوكالة الذرية وإيران تنفي قبول كاميرات مراقبة جديدة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التي أكد فيها أن تنفيذ هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في إيران "غير قانوني"، وقال نتنياهو إن غروسي شخص جدير، لكنه أدلى بتصريحات غير مناسبة.

وقال غروسي خلال زيارته إلى طهران أمس السبت -في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين حول تهديدات تل أبيب وواشنطن بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن السبل الدبلوماسية لمنع طهران من امتلاك قنبلة ذرية وصلت لطريق مسدود- إن "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور".

وقال نتنياهو -في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة- إن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة من يدعو لإبادتها والإعداد لذبح مواطنيها".

وأضاف أن بلاده "تواصل العمل لمواجهة إيران، من خلال مباحثات وأعمال تجريها على مدار الساعة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت أمس من فيينا بيانًا مشتركًا مع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في ختام زيارة غروسي لطهران.

وجاء في البيان أن إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة بشأن 3 مواقع قالت الوكالة إنها غير معلنة وعثرت فيها على آثار لليورانيوم.

كما أبدت إيران استعدادها لتقديم مزيد من المعلومات بشأنها والوصول إليها من أجل معالجة قضايا الضمانات المتبقية.

وأضاف البيان المشترك أن إيران ستسمح للوكالة الدولية عند الحاجة بالقيام بمزيد من أنشطة التحقق والإشراف في المنشآت النووية، على أن يتم الاتفاق على طريقة ذلك خلال اجتماع تقني سيعقد في طهران قريبا.

وجاءت زيارة غروسي مع وصول المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في 2015 -والمعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة- إلى طريق مسدود.

كما تتزامن مع بدء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن جولة في الشرق الأوسط اليوم الأحد، تشمل مصر والأردن وإسرائيل، ويجري خلالها مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.





كاميرات مراقبة

وقد نفت طهران الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية، وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده والوكالة الذرية لم يتفقا على تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية.

وأضاف المسؤول أن الطرفين لم يتطرقا للموضوع خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران.

وأكد أن زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو بنسبة 50% -وفق إعلان غروسي- هي ضمن اتفاقيات الضمانات.

ونفى أن تكون طهران والوكالة بحثتا مسألة حجم الزيارات للمواقع الثلاثة التي قالت الوكالة إنها عثرت فيها على آثار لليورانيوم.

كما نفى كمالوندي أن يكون غروسي التقى أشخاصًا لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إنه لم يطلب ذلك.

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف على برنامج إيران النووي في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة، وأنه يحق لها تفتيش مراكز التخصيب بناء على ها الاتفاق، مشيرا إلى أن المحادثات التقنية معها مستمرة لحل الملفات العالقة.

كما أكد -تعليقا على ما كشف عنه مؤخرا تقرير سري للوكالة عن العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7% (القريبة من نسبة تصنيع قنبلة نووية) في مصنع فوردو جنوبي طهران- أن هذا الملف أغلق، منوها إلى أن بلاده لم تخصب قط اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%.

وقد بررت إيران -التي تنفي رغبتها في حيازة سلاح نووي- اكتشاف جزيئات اليورانيون بـ "تقلبات لا إرادية" أثناء عملية التخصيب.