انطلاق المناورات الجوية "رماح النصر" في السعودية بمشاركة 10 دول

انطلقت مناورات عسكرية جوية شرقي السعودية، بمشاركة 10 دول بينها الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بانطلاق مناورات "رماح النصر 2023" بنسختها الثالثة أمس الأحد، في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.

وتشارك في المناورات كل من قطر والأردن والبحرين وباكستان واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بينما تشارك الإمارات والكويت وسلطنة عمان بصفة دول مراقبة.

وتهدف المناورات، وفق المصدر نفسه، إلى "رفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية للوحدات المشاركة، بتنفيذ عمليات مشتركة تحاكي واقع التهديدات القائمة والمحتملة في بيئة عملياتية متعددة الأبعاد".

وقال قائد مركز الحرب الجوي اللواء خالد الحربي إن "سيناريوهات متنوعة تُنفذ لجميع العمليات الجوية"، وفق تصريح متلفز نقلته وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها على تويتر.

ولم يحدد المصدران موعد اختتام المناورة أو عدد القوات المشاركة فيها.

في سياق آخر، أفادت وزارة الدفاع السعودية، في سلسلة تغريدات مساء الأحد، بأن قائد القوات الجوية الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز التقى نظيره في القيادة المركزية الأميركية الفريق أليكس غرينكوتش، وتطرّقا إلى مجريات تمرين "رماح النصر".