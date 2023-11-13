استهداف جديد لقاعدة أميركية في سوريا وواشنطن تحذر

أعلنت فصائل مسلحة في العراق استهداف القاعدة الأميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم الاثنين. وقد تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الهجوم مشيرة إلى أنه تم بطائرة مسيرة وأصاب الهدف بشكل مباشر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأحد أنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موقعين شرقي سوريا، قالت إنهما مرتبطان بإيران، ردا على الهجمات السابقة المتكررة على القوات الأميركية في العراق وسوريا، التي بلغ عددها أكثر من 45 منذ 17 من الشهر الماضي وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأميركيين.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الغارات التي تم تنفيذها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية.

وحذر أوستن من أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات الأميركية".

وتتعرض القوات الأميركية في سوريا والعراق إلى هجمات متكررة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة:

26 أكتوبر/تشرين الأول أعلن البنتاغون قصف منشأتين للحرس الثوري شرقي سوريا.

27 أكتوبر/تشرين الأول أعلن البنتاغون أن الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 20 هجوما.

الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أكد مسؤول أميركي إسقاط الحوثيين مسيرة أميركية قبالة سواحل اليمن، وارتفعت بذلك الهجمات منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 41.

التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني أعلن البنتاغون ارتفاع الهجمات إلى 46 بعد إصابة 56 جنديا بهجوم في العراق وسوريا.

11 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت القوات الأميركية في أوروبا سقوط طائرة عسكرية أميركية شرقي المتوسط خلال طلعة تدريبية.

12 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن البنتاغون قصف منشآت تابعة للحرس الثوري والجماعات التابعة لإيران قرب مدينتي البوكمال والميادين شرقي سوريا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي بسوريا في إطار الجهود المبذولة لمحاربة تنظيمات مسلحة.