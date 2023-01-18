بعد أيام من زيارة مسؤول "سي آي إيه".. رئيس المخابرات التركية يلتقي الدبيبة والمنفي بطرابلس

التقى رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر بيان نشر في الصفحة الرسمية على فيسبوك لرئاسة الوزراء الليبية أمس الثلاثاء أن الدبيبة بحث آخر التطورات الإقليمية مع فيدان.

وأضاف البيان أن الدبيبة التقى فيدان في رئاسة مجلس الوزراء وبحثا خلال الاجتماع ملفات إقليمية ودولية مشتركة، بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الدولة عادل جمعة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

كما التقى فيدان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الرئاسة أن رئيس المخابرات الليبية حسين العائب وسفير تركيا في طرابلس كنعان يلماز حضرا الاجتماع.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

وتأتي زيارة رئيس جهاز المخابرات التركية بعد أيام من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز الذي التقى الدبيبة في طرابلس واللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي.

وقالت مصادر للجزيرة نت في العاصمة الليبية طرابلس إن بيرنز أكد خلال لقائه الخميس الماضي في طرابلس على ضرورة أن تؤدي الانتخابات في ليبيا إلى إحداث الاستقرار.

ووصف بيرنز حكومة الدبيبة بأنها "شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه".