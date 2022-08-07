مصادر للجزيرة: إسرائيل والفلسطينيون يتجهون إلى هدنة بوساطة مصرية

أبلغت مصادر للجزيرة بأنه تم الاتفاق على أن تعلن مصر بيانا يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في حلول الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد تصعيد إسرائيلي على غزة منذ أول أمس الجمعة، مما دفع الفلسطينيين لاستهداف مدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.

ووفق المصادر تتضمن التفاهمات تخفيف إسرائيل للحصار وسماحها بإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.

وقد أوردت القناة الاسرائيلية 12 أن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى غزة لبحث الاتفاق.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي للقناة 12 إن هناك تقدما كبيرا نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء يائير لبيد قوله إن الأهداف تحققت ولا فائدة من استمرار العملية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أن إسرائيل والمقاومة الفلسطينية اتفقا على الالتزام بهدنة في قطاع غزة اعتبارا من مساء اليوم الأحد عملا باقتراح القاهرة.

وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة (17:00 بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الأحد.

وأمس السبت نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن وفدا من المخابرات المصرية وصل إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى غزة من أجل التهدئة، في ظل الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه الثالث، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الكلمة الآن فقط للميدان.

وقال المصدر إن وفد المخابرات المصرية يقوده اللواء أحمد عبد الخالق، وإنه يأمل في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية أيضا، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية وجود اتصالات مع مصر من أجل وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بعد ظهر اليوم.

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هناك اتصالات لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وكانت مصادر في القاهرة أكدت أن وفدا من حركة الجهاد الإسلامي سيزور مصر لإجراء محادثات، بيد أن تصريحات قياديين في الحركة استبعدت الخوض الآن في موضوع الوساطة قبل الرد المناسب على عمليات الاحتلال الأخيرة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 140 موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قائلا إن 580 صاروخا أطلقت من غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى صباح اليوم الأحد.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وعدد الإصابات إلى 265 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، في وقت وصلت فيه صواريخ المقاومة إلى القدس.