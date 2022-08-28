قطر تستلم الدفعة الأولى من طائراتها "الذاريات"

وصلت إلى دولة قطر أول دفعة من طائرات "يوروفايتر تايفون" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية والمعروفة باسم "الذاريات" إلى قاعدة دخان الجوية، وفق عقد مع شركة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) البريطانية لتزويد الدوحة بـ24 طائرة "تايفون" و9 طائرات "هوك".

ووصلت الدفعة الأولى من هذه الطائرات ضمن سرب طائرات آخر من نوع "إف-15" الأميركية "ورافال" الفرنسية.

وحضر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عرضا جويا حيا للطائرات، وقام عقبها بجولة في قاعدة دخان الجوية.

سمو الأمير يشهد وصول طائرات يوروفايتر تايفون (الذاريات) pic.twitter.com/Brxm4S9n0u — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) August 28, 2022

واطلع أمير دولة قطر على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

وفي 15 أغسطس/آب الجاري، شهدت قاعدة "وارتن" الجوية في بريطانيا حفلا لتدشين طائرات "تايفون" القطرية بمشاركة وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني بن والاس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) حينها، أنه "سيتم نقل الطائرات إلى قطر خلال الشهر الجاري لبدء عملياتها في تقديم الدعم لفعاليات كأس العالم 2022".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "تايفون" في أغسطس/آب 2022.

كما أفاد الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة العميد الركن علي محمد الفضالة، في تصريحات للوكالة في مايو/أيار الماضي، بانتهاء تدريب وإعداد الطواقم القطرية العملياتية والفنية لطائرات "تايفون" التي تم شراؤها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وقّعت قطر وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية عقدا لتزويد الدوحة بـ24 طائرة تايفون و9 طائرات هوك، بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار).