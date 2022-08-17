انشق عنها وحاول الهرب إلى إيران.. طالبان تعلن مقتل المولوي مهدي مجاهد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية -اليوم الأربعاء- مقتل القيادي المنشق عن حركة طالبان المولوي مهدي مجاهد في ولاية هرات بغرب أفغانستان.

وقالت الوزارة -في بيان- إن قوات حرس الحدود في هرات قتلت المولوي مجاهد أثناء محاولته الهرب إلى إيران، بعد تمرده في ولاية سربول (شمالي أفغانستان).

وأوضح مصدر حكومي للجزيرة أن المولوي انشق عن الحركة قبل أشهر على خلفية خلاف حول التنقيب في مناجم الفحم، وهو ينتمي إلى عرقية الهزارة وكان يعدّ من أهم قيادات طالبان في الولايات الشمالية.

وفور سيطرتها على الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية، عينت طالبان المولوي مهدي مجاهد (33 عاما) في منصب رئيس الاستخبارات بمقاطعة باميان ذات الأغلبية الشيعية التي ينتمي لها.

وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي عزلته حكومة طالبان من منصبه بسبب خلافات قبلية بين الهزارة وقبائل البدو الرحل من البشتون، وطلبت منه العودة إلى كابل لتولي منصب آخر تقرره في وقت لاحق.

لكنه رفض وتحصن مع أنصاره في مسقط رأسه بمديرية بلخاب التابعة لولاية سربل، مطالبا بوجود تمثيل لأقلية الهزارة في المناصب الحكومة الحالية.