استبعد غزوا صينيا وشيكا.. وزير الدفاع الأميركي: بكين تحاول فرض "واقع جديد" حول تايوان

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -أمس الأحد- إنه لا يرى غزوا صينيا وشيكا لتايوان، لكنه يعتقد أن الصين تحاول فرض "واقع جديد" من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.

وأضاف أوستن -في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" (CNN)- "لا أرى غزوا وشيكا"، وما نراه هو تحركات صينية لتأسيس ما يمكن أن نسميه وضعا جديدا على الأرض.

وشدد الوزير الأميركي على أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لضمان حرية الإبحار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال العسكري مع الصين.

وعلّقت الصين في أغسطس/آب التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك حوار بين قادة عسكريين كبار، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأشار أوستن إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية وشخصية مع نظيره الصيني وي فنغ خه، الذي اتفق معه على أهمية فتح قنوات الاتصال.

وأردف قائلا "سنفعل كل ما في وسعنا للاستمرار في الإشارة إلى أننا نريد فتح تلك القنوات، وآمل أن تبدأ الصين في التقدم أكثر قليلا إلى الأمام والعمل معنا".

وأثارت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في أوائل أغسطس/آب غضب الصين التي أجرت بعد ذلك مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة، واستمرت تلك المناورات لكن على نطاق أقل بكثير.

وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها على التدريبات بمواصلة الإبحار عبر المنطقة، كما عبرت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية وفرقاطة كندية بشكل عادي مضيق تايوان في 20 سبتمبر/أيلول.

ولطالما كان مضيق تايوان مصدرا متكررا للتوتر العسكري، منذ أن فرّت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان عام 1949، بعد أن خسرت حربا أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.