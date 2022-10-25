قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، بل رأت "أن بعض النقد إيجابي ومفيد".

وأضاف "ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأكد أمير قطر أن كأس العالم، الذي ستستضيفه البلاد في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، "حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى".

سمو الأمير:

منذ أن نلنا شرف استضافة #كأس_العالم تعرضت #قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد #قنا #مجلس_الشورى pic.twitter.com/Iz6wK8PsYE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 25, 2022

وأضاف الأمير في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري أن ما حققته الدوحة من نتائج إيجابية في السياسة الخارجية يحتّم أن يكون دورها فاعلا ومسؤولا في المنطقة وعلى مستوى العالم، مؤكدا أن قطر اتبعت في سياستها الخارجية نهج الالتزام بالقانون الدولي والدبلوماسية الوقائية لمنع استفحال الأزمات.

وقال الأمير إن الأزمة الروسية الأوكرانية أصابت الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقما، مشيرا إلى أن قطر تعمل ما بوسعها "من أجل التعامل مع أزمات الطاقة في العالم وبالتنسيق مع الشركاء"، مضيفا أن "قطر شريك يعتدّ به في صناعة السلام ودعم الاستقرار".

وأوضح أن الناتج المحلي للبلاد ارتفع في النصف الأول من العام الجاري 4.3% مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3%.

وأشار إلى أنه على الرغم من الآثار الكبيرة التي سبّبتها الأحداث والتطورات الدولية الأخيرة على اقتصادات العالم بأسره، فقد ثبتت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر، وآفاقه المستقبلية المستقرة، حيث بلغ معدل التضخم في قطر على أساس سنوي 4.6% فقط في النصف الأول من العام، وهو "أقل من معدلات التضخم التي نشاهدها اليوم في العديد من الدول المتقدمة".