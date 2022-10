بوريل يعتذر عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن "أوروبا الحديقة المحاطة بالأدغال"

أصدر مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانًا يعتذر فيه عن تصريحاته المثيرة للجدل الأسبوع الماضي، وقال إنها أُخرجت من سياقها وأسيء فهمها.

وكان بوريل قد صرّح الخميس الماضي بأن أوروبا "حديقة"، وبقية العالم "أدغال"، وحذر من أن تغزو "الأدغال" تلك "الحديقة".

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحاته المثيرة للجدل إن "أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقة، أفضل مزيج من الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي استطاعت البشرية أن تبنيه، لكن بقية العالم ليس حديقة تماما، بقية العالم.. أغلب بقية العالم هو أدغال".

وأضاف أن "الأدغال يمكن أن تغزو الحديقة، وعلى البستانيين أن يتولوا أمرها، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الأسوار، حديقة صغيرة جميلة محاطة بأسوار عالية لمنع الأدغال لن تكون حلا (..) على البستانيين أن يذهبوا للأدغال، على الأوروبيين أن يكونوا أكثر انخراطا مع بقية العالم، وإلا فإن بقية العالم سوف تغزو أوروبا".

وفي بيانه الذي نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قال بوريل إن استعماله لمصطلحيْ "الحديقة" و"الأدغال" ليس من اختراعه، إنما كان هذا المفهوم حاضرًا في النقاشات الأكاديمية والسياسية منذ عقود.

وأوضح بوريل أن المفهوم يشير إلى "قانون الغاب" حيث يقوم النظام الدولي على إرادة الأقوى بعيدًا عن المبادئ المقبولة للجميع نظرًا إلى قوة الجهات الفاعلة فيها.

Last week I gave a speech at the College of Europe. The metaphor I used has caused offense because it was misunderstood. I would like to put the record straight in my new blog post https://t.co/FcVeUukncr pic.twitter.com/SNoIH8lp3a

وقال "لقد أساء البعض تفسير الاستعارة على أنها "مركزية أوروبية استعمارية". أنا آسف إذا شعر البعض بالإهانة".

وأضاف بوريل أنه أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي "بالتواضع"، وحذرهم من أن يكون تركيزهم على أوروبا فقط، وأشار إلى أهمية التعرف بشكل أفضل على بقية العالم بما في ذلك الجزء الجنوبي من العالم، على حد تعبيره.

وأكد أنه معارض لمفهوم "أوروبا الحصينة"، الذي يشير إلى الطريقة السلبية التي تعامل بها أوروبا المهاجرين، وقال: "لدي أيضًا خبرة كافية لأعرف أن أوروبا والغرب ليسا مثاليين وأن بعض دول الغرب انتهكت أحيانًا الشرعية الدولية".

وأضاف أن ما قصده هو تزايد الانتهاكات للقوانين والحقوق الدولية في العالم، فأصبح يبدو كـ"الأدغال" في مختلف البقاع، بما في ذلك في أوكرانيا، مؤكدًا على أن تصريحاته "ليست لها دلالة عنصرية أو ثقافية أو جغرافية".

وشدد بوريل على أن ما يعنيه لا يتشابه مع "مدرسة الفكر السياسي" التي يتبعها الأميركيون المحافظون الجدد، والسياقات التي استخدموا فيها مصطلحات "الحديقة" و"الأدغال"، وفق قوله.

The failure of the #EuropeanParliment to call out the Racism of EU High Representative for Foreign Affairs @JosepBorrellF speaks volumes about the EU – It should help people understand why most of the Global South refused to take sides in the #US #NATO Proxy War in Ukraine… https://t.co/h6geRuXypF

— Mick Wallace (@wallacemick) October 18, 2022