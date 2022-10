كردستان العراق تلغي حفلا للمغني محمد رمضان حفاظا على قيم المجتمع

ألغت سلطات إقليم كردستان العراق حفلا للمغني المصري محمد رمضان كان مقررا إقامته في 27 من الشهر الحالي، بعد حملة رفض أطلقها ناشطون أكراد على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن النائب المستقل في برلمان الإقليم علي حمه صالح، عبر حسابه في فيسبوك، الحصول على موافقة لإلغاء حفل المغني المصري المقرر إقامته في أربيل نهاية الشهر الجاري.

وقال صالح في منشوره "من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا، عملنا على منع حفل محمد رمضان وبالفعل تمت الاستجابة لنا من قبل الجهات المعنية".

وأضاف النائب "اعتراضنا على إقامة الحفل الغنائي ليس محاربة للحريات، وإنما لحماية مجموعة من الخطوط المجتمعية، هناك فعاليات تضر بشكل كبير القيم والمبادئ ويجب ألا تصبح أمورا عادية كونها تؤدي إلى هدم المجتمع".

وقد ذُكر في وسائل إعلام كردية أن قرار إلغاء حفل رمضان جاء من محافظ الإقليم أوميد خوشناو.

وخلال اليومين الماضيين، تصدر منصات التواصل في كردستان وسمُ #أربيل_ترفض_محمد_رمضان و#هەولێر_پێشوازی_لە_بێڕەوشتی_ناکات" وهو يعني بالعربية: أربيل لا ترحب بالفجور.

وقد انقسمت آراء المدونين على منصات التواصل بين مؤيد للقرار ورافض.

إقليم كردستان يمنع حفلا غنائيا للفنان المصري "#محمد_رمضان" بذريعة إثارته الجدل داخل المجتمعات، علماً بأن سعر البطاقة يقدر بحوالي 500 دولار أميركي @Mohamed_Ramadan you are not welcome to #Erbil, try somewhere else#اربيل_ترفض_محمد_رمضان pic.twitter.com/yzGs8013Cg

— Koshish Bestani (@Koshish_Bestani) October 11, 2022