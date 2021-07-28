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لبنان.. ميقاتي يسلم عون اقتراحاته بشأن التشكيلة الحكومية ويؤكد أنه لمس قبولا من الرئيس

ميقاتي (يمين) قال إنه لمس قبولا من الرئيس عون لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية (رويترز)
ميقاتي (يمين) قال إنه لمس قبولا من الرئيس عون لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية (رويترز)
28/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202101:29 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون اطلع على لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية قدمها له رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، كما أكد ميقاتي أنه لمس قبولا من الرئيس لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية.

وقالت الرئاسة في بيان الأربعاء إن عون استلم من ميقاتي لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية خلال اللقاء الذي جمعهما، مضيفة أن الرئيس اطلع على اللائحة تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها، ودراستها بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة.

كما أكد البيان الرئاسي أن البحث سيُستكمل الخميس.

وقال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه عون "أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان محطّ قبول عند فخامة الرئيس، وفي الوقت نفسه أيضا كل ملاحظات فخامة الرئيس يوجد قبول لها، نحن نسعى وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب".

وأطلع ميقاتي عون الثلاثاء على نتائج مشاورات أجراها مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة، وقال في حينه، إنه ناقش مع عون ملف تأليف الحكومة "وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة، وإن شاء الله تتشكل قريبا".

وفي ظل أزمتين سياسية واقتصادية، كلف عون الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وتولى ميقاتي رئاسة الوزراء مرتين من قبل، وبخلاف الكثير من الزعماء اللبنانيين فإنه لا يمثل أي تكتل سياسي ولا ينحدر من أي عائلة من العائلات اللبنانية المعروفة التي تشتغل بالسياسة.

ورجل الأعمال ميقاتي هو ثالث شخص بعد سعد الحريري ومصطفى أديب يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/آب من العام الماضي، أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوّى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.

المصدر : وكالات

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