البث الحي
أخبار|عراق

بالفيديو.. جهود بسواعد عراقية لطمأنة المسيحيين للعودة إلى الموصل

4/11/2020

يزيح متطوعون شبان التراب والركام من كنيسة مار توما بالموصل مع سعي المدينة العراقية التي كانت بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية لثلاث سنوات (2014 – 2017) لإزالة أهوال الحكم الوحشي، والترحيب بعودة أبناء الأقليات الدينية.

وقال محمد عصام -المؤسس المشارك لفريق (سواعد موصلية) التطوعي- بعد يوم من إزاحة الأنقاض من ساحة الكنيسة وفنائها الخارجي موجها حديثه لمسيحيي الموصل الذين غادروها، "عودوا نحن مشتاقون لكم".

وقال الأب رائد عادل -مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل- إنه كان هناك 45 ألف مسيحي يعيشون في الموصل حتى عام 2003، واستمر تناقص عددهم حتى فر المسيحيون المتبقون من المنطقة عندما استولى تنظيم الدولة على الموصل في يونيو/حزيران 2014، مشيرا إلى أن المسيحيين ينتمون للمدينة ولهم تاريخ ثري فيها.

وأضاف أن زهاء 50 أسرة مسيحية فقط عادت للعيش في المدينة حتى الآن.

ومنذ إخراج تنظيم الدولة من الموصل يقدم فريق (سواعد موصلية) التطوعي خدمات، بينها الدعم الغذائي الطارئ وجمع تبرعات لإعادة بناء البيوت الخاصة بالفقراء من سكان المدينة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شاهد- محطة الموصل تنتظر القطار.. هنا غنت أم كلثوم وكتبت أجاثا كريستي مغامراتها البوليسية

منذ ما يقرب من قرن، وقف العراقيون والغربيون هنا مع تذاكر إلى برلين أو إسطنبول أو فيينا، وغيرها من مدن أوروبا، أما اليوم فباتت محطة قطار الموصل مرآة لعزلة المدينة بعد الصدأ والعربات المقلوبة.

المزيد من أخبار

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

ما بعد اتفاق البريكست.. خلافات كبيرة بين أوروبا وبريطانيا رغم المفاوضات المكثفة

بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي (رويترز)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)
الأكثر قراءة

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)

أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

ترامب أعلن فوزه مبكرا ثم أشار إلى تلاعب في النتائج الأولية (رويترز-أرشيف)

هجوم النمسا.. فيينا تستفيق من وقع الصدمة وتساؤلات عن عدم متابعة المهاجم

مكان الهجوم بالعاصمة فيينا اليوم الأربعاء (رويترز)

أصداء الانتخابات الأميركية خارجيا.. ألمانيا متخوفة من انفجار الوضع وإيران غير مهتمة

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأميركية (الفرنسية)