الصينيون غزوا أسواق المحركات بعلامة تجارية بريطانية.. كل ما تريد معرفته عن سيارة "إم جي"

قبل سنوات لم تكن سيارة "إم جي" (MG) من السيارات ذات الرواج في الشرق الأوسط، إلا أنها تحوّلت فجأة إلى إحدى أكثر العلامات التجارية صعودا في أسواق المحركات بالمنطقة.

ويعود هذا التطوّر إلى استحواذ شركة صينية على ملكية الشركة البريطانية، وإطلاقها مجموعة من السيارات الحديثة بأسعار منافسة.

تأسست شركة إم جي لتصنيع السيارات الرياضية في المملكة المتحدة عام 1924، قبل أن تشتريها شركة "نانجينغ" (Nanjing) الصينية لصناعة السيارات عام 2006، والتي اندمجت لاحقا مع شركة "سايك موتورز" (SAIC Motors) في 2007.

وقد مرت ملكية شركة MG بالعديد من الانتقالات قبل أن ينتهي بها المطاف في الصين؛ إذ تأسست على يد موريس غراجز في 1924، ثم تحوّلت إلى شركة إم جي المحدودة للسيارات بين 1930 – 1952، وبعدها أصبحت تحت مظلّة الشركة البريطانية للسيارات من عام 1952-1967، ثم الشركة البريطانية للسيارات القابضة بين عامي 1967 – 1968.

واستمر تنقل ملكية "إم جي" بين الشركات، فوصلت إلى شركة "ليلاند" (Leland) البريطانية عام 1968، واستمرت حتى عام 1990، وبعدها استحوذت عليها شركة "أوستن روفر" (Austin Rover) لمدة عامين (1990 – 1992)، ثم مجموعة "روفر" (1992-2000)، قبل أن تتحوّل إلى شركة "إم جي روفر" (MG Rover) بين عامي 2000 و2006، وبعدها انتقلت إلى مجموعة "نانجينغ" الصينية عام 2006 وحتى الآن.

سيارات "إم جي" بعد الاستحواذ الصيني

بعد استحواذ شركة "سايك موتورز" الصينية على ملكية "إم جي" في 2007، تحوّلت سيارات "إم جي" من سيارة رياضية ذات مقعدين إلى مجموعة من السيارات الشخصية أو العائلية بـ5 مقاعد، وتصل في بعض الطرازات إلى 7 مقاعد.

وقد أطلقت "إم جي" موديلات جديدة كليا مثل "إم جي زد إس" (MGZS)، و"إم جي آر إكس" (MGRX)، و"إم جي 360″ (MG360)، وغيرها، حيث أصبحت منافسا قويا لمثيلاتها. وتتميز سيارات إم جي بعوامل الأمان المتوفرة بشكل قياسي في أقل فئاتها بعدد 6 وسائد هوائية جانبية وأمامية.

وانتشرت سيارات "إم جي" في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى أسعارها المنخفضة وفترة الضمان الطويلة، وتكاليف الصيانة المنخفضة نسبيا.

إذ شهدت مبيعات إم جي في الشرق الأوسط خلال العام 2020 ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت مبيعاتها في دول مجلس التعاون الخليجية بنحو 72% عن العام السابق، بواقع 27.595 سيارة من مختلف الفئات، وباتت ضمن العشر الأوائل الأكثر مبيعا في المنطقة، على الرغم من تأثر سوق السيارات العالمي جراء جائحة كورونا.

كما سيطرت إم جي على السوق المصري في عام 2021، وباتت السيارة الأكثر مبيعا بواقع 21.400 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" (AMIC).

موديلات سيارة إم جي الصينية

سيارة "إم جي جي تي" (MG GT) الرياضية

تستوحي سيارة "إم جي جي تي" (MG GT) الجديدة كليا تصميمها من طراز "إم جي بي جي تي" (MGB GT) لعام 1962، وتتميز بتصميمها الخارجي الشبيه بالسيارات الرياضية.

وتأتي سيارة "إم جي جي تي" بمحركين مختلفين؛ الأول مزود بالتيربو ذي سعة 1500 لتر، ويولد قوة 173 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن مترا، مع ناقل حركة مكون من 8 سرعات، فيما يأتي المحرك الثاني بسعة 1500 سي سي دون تيربو.

تأتي سيارة "إم جي جي تي" بمحركين مختلفين (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويوفر نظام المعلومات والترفيه شاشة عالية الدقة تعمل باللمس، مقاس 10 بوصات، مع إمكانية الوصول بأطراف الأصابع إلى أنظمة الصوت والاتصالات باستخدام "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، كما يتوفر في السيارة نظام تثبيت السرعة، ويتيح ميزة الدخول من دون مفتاح من خلال زر تشغيل المحرك.

وتضمن سيارة "إم جي" الجديدة كليا حماية السائق والركاب بفضل هيكل القفص الفولاذي عالي الكثافة واستخدام تقنية اللحام بالليزر، وتوفر الوسائد الهوائية الجانبية لمنطقة الصدر حماية كبيرة من الصدمات، بينما توفر أجهزة الاستشعار الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية حماية أكبر عند الرجوع للخلف والمناورة. كما أن نظام الفرملة الكهربائي ونظام مراقبة ضغط الإطارات يزيدان من راحة البال، بميزات متطورة للغاية تشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، والوسائد الهوائية الستارية الجانبية، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

وتبدأ أسعار "إم جي جي تي" بنحو 59 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 15 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي زد إس تي" (MG ZST)

تأتي "إم جي زد إس تي" (MG ZST) بمحرك توربو سعة 1300 سي سي، ويولد قوة 160 حصانا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن مترا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. وتتميز "إم جي زد إس تي" الجديدة بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وتتمتع بمظهر أكثر جمالية وبمقصورة جديدة بأعلى مستويات الفخامة.

وتتميز المقصورة بمساحتها الواسعة التي تتسع لجلوس 5 أشخاص، فضلا عن السعة التخزينية الكبيرة في الخلف، إضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا.

تتميز "إم جي زد إس تي" بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتأتي "إم جي زد إس تي" مزودة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، موصلة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.1 بوصات، وتدعم تشغل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. بالإضافة إلى 4 منافذ "يو إس بي" (USB) في جميع أنحاء المقصورة. كما تشمل نظام تثبيت السرعة، ونظام تكييف الهواء، والدخول بدون مفتاح.

وتبدأ أسعار "إم جي زد إس تي" بنحو 60 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 16 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي إتش إس" (MG HS)

تأتي إم جي إتش إس (MG HS) بمحرك توربو بسعة ألفي سي سي، وبقوة 231 حصانا، ويولد عزم دوران يبلغ 360 نيوتن مترا، وتأتي هذه السيارة بنظام الدفع الخلفي.

كما تتميّز "إم جي إتش إس" بمقاعد سائق كهربائي يمكن تحريكه بـ6 اتجاهات، فيما يتحرك مقعد الراكب الأمامي بـ4 اتجاهات مع دعم لأسفل الظهر. كما تحتوي على فتحة سقف بانورامية، ومكيف هواء مزدوج، وفتحة مكيف هواء خلفية.

من مميزات "إم جي إتش سي" أنماط متعددة للقيادة بـ"سوبر سبورت" (Super Sport) و"إيغو" (Eco) (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتمتلك "إم جي إتش إس" لوحة عدادات افتراضية بمقاس 12.3 بوصة، توصف بأنها الأكبر بين مثيلاتها، كما تدعم شاشة الترفيه في السيارة بمقاس 10.1 بوصات أنظمةَ تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام الملاحة العالمي "جي بي إس".

ومن مميزات "إم جي إتش سي" أنماط متعددة للقيادة بـ"سوبر سبورت" (Super Sport) و"إيغو" (Eco)، وآلية تغيير السرعة خلف المقود. وتشمل ميزات نظام تثبيت السرعة، ونظام التحكم للمساعدة بالصعود في المرتفعات، ونظام رصد النقطة العمياء، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام التحذير من تغيير المسار.

وتبدأ أسعار "إم جي إتش إس" بنحو 86 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 22 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي آر إكس 8" (MG RX8)

تأتي "إم جي آر إكس 8" (MG RX8) بمحرك تيربو بسعة ألفي سي سي، ويولد قوة 220 حصانا بقوة عزم دوران 360 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 6 سرعات مزودة بعجلات بمقاس 20 بوصة​.

وتتمتع "إم جي آر إكس 8" بنظام الدفع الخلفي "4 إكس 2" (4×2)، كما يمكن التبديل بين وضعية القيادة الأوتوماتيكية، ووضعية القيادة على الثلج، ووضعية القيادة خارج الطريق، ووضعية القيادة الرياضية، وتعتبر "إم جي آر إكس 8" سيارة عائلية ذات 7 مقاعد.

تعتبر "إم جي آر إكس 8" سيارة عائلية ذات 7 مقاعد (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتتمتع بالعديد من المزايا مثل تشغيل المحرك بكبسة زر، وشاشة بمقاس 10 بوصات، مزودة بنظام تشغيل أبل كار بلاي وأندوريد أوتو، كما تتوفر مجموعة كاملة من الوسائد الهوائية وأنظمة الحماية من الانقلاب ومراقبة ضغط الإطارات والكثير من أنظمة السلامة، ومثبت سرعة، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية.

وتبدأ أسعارها بنحو 99 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 26 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي آر إكس 5" (MG RX5)

تأتي "إم جي آر إكس 5" (MG RX5) بمحركين، حيث يأتي المحرك الأول المزود بتوربو 1500 سي سي ذات دفع أمامي، بعزم دوران 250 نيوتن مترا، فيما يأتي المحرك الثاني بسعة ألفي سي سي مزود أيضا بتوربو مع خيارين لدفع الثنائي أو الكلي، وبعزم دوران 350 نيوتن مترا.

وتوفر "إم جي آر إكس 5" مساحة لجلوس 5 أشخاص، ومزودة بفتحة سقف بانورامية، مع نظام تكييف يشمل كل المقصورة، كما تأتي بشاشة مقاس 8 بوصة، تدعم أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. ومن مزايا "إم جي آر إكس 5" زر تشغيل المحرك، ونظام تثبيت السرعة، وفتح صندوق الأمتعة عن بعد.

تأتي "إم جي آر إكس 5" بمحرك خيارين لدفع الثنائي أو الكلي (مواقع التواصل الاجتماعي)

كما تتميز "إم جي آر إكس 5" بأنظمة التحكم خلال الهبوط في المنحدرات، ومنع الانقلاب، وكاميرا الرؤية الخلفية.

وتبدأ أسعارها بنحو 70 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 19 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارات "إم جي" السيدان

سيارة "إم جي إم 6" (MG M6)

تأتي سيارة "إم جي إم 6" (MG M6) بمحرك توربو سعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن مترا، مع ناقل حركة مزدوج من 7 سرعات، وتأتي "إم جي 6" بـ3 فئات كلها تمتلك نفس المحرك، مزودة بإطارات مقاس 18 بوصة.

وتأتي عدادات "إم جي إم 6" بشاشة مقاس 7 بوصات، بالإضافة إلى شاشة بمقاس 8 بوصات تدعم أنظمة التشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام تكييف هواء مزدوج، وزر تشغيل المحرك.

تأتي "إم جي إم 6" بـ3 فئات كلها تمتلك نفس المحرك (مواقع التواصل الاجتماعي)

الكثير من أنظمة السلامة المتوفرة في سيارة "إم جي إم 6″، وتتضمن هذه الأنظمة نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام مساعدة الفرامل، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وجود الوسائد الهوائية.

وتبدأ أسعارها بنحو 67 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 18 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي إم 5" (MG M5)

تأتي جميع موديلات "إم جي إم 5" (MG M5) بنفس المحرك بسعة 1.5 لتر وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن مترا، وإطارات بمقاس 16 بوصة.

وتحتوي المقصورة الداخلية على شاشة بقياس 10 بوصات تدعم أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لتشغيل الموسيقى والتحكم بالصوت وإجراء الاتصالات بسهولة، كما تعرض الشاشة السيارة بالكامل بزاوية 360 درجة.

تضم سيارة "إم جي إم 5" نظام المساعدة لصعود المرتفعات (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتضم سيارة "إم جي إم 5" نظام المساعدة لصعود المرتفعات، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم بالمنعطفات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتبدأ أسعارها بنحو 48 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 12.7 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي إس زد إي في" (MG SZ EV) الكهربائية

تأتي سيارة "إم جي إس زد إي في" (MG SZ EV) بمحرك يبلغ قوته 148 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن مترا، ويمكن شحن بطاريتها عبر خاصية الشحن السريع إلى 80% خلال 40 دقيقة، وفق زعم الشركة المصنّعة، ويمكنها أن تسير بعد شحنها لمسافة 335 كيلومترا.

وتتضمن "إم جي إس زد إي في" شاشة للترفيه وعرض المعلومات بمقاس 8 بوصات، وتتوافق مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وهي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية، إضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا.

يمكن شحن "إم جي إس زد إي في" عبر خاصية الشحن السريع إلى 80% خلال 40 دقيقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتتمتع السيارة بالعديد من أنظمة الأمان مثل منع انغلاق المكابح، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، ونظام الإيقاف التلقائي للسيارة. ونظام تحذير مغادرة المسار، وتشمل 6 وسائد هوائية.

وتبدأ أسعارها بنحو 95 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 25 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

سيارة "إم جي تي 60" (MG T60) للنقل

تأتي سيارة "إم جي تي 60" (MG T60) بخيارين للمحرك وبنظامي الدفع الثنائي أو الرباعي، وبمحرك تيربو بسعة 2400 سي سي يولد قوة 140 حصانا، وبقوة عزم 200 نيوتن متر، فيما يأتي محرك الديزل المزود بالتيربو بسعة 2800 سي سي يولد قوة 150 حصانا وعزم دوران 360 نيوتن مترا.

وتشمل التجهيزات القياسية في سيارة "إم جي تي 60" نظام تكييف الهواء ينقل الهواء إلى الخلف، إضافة إلى نظام ستيريو بـ4 مكبرات صوت مع راديو، وتتسع المقصورة الداخلية للسيارة لـ5 أشخاص، كما تتمتع بصندوق خارجي كبير.

تحتوي "إم جي تي 60" على أنظمة سلامة مثل منع انغلاق المكابح (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتحتوي "إم جي تي 60" على أنظمة سلامة مثل منع انغلاق المكابح، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم في الثبات، ونظام مساعدة الفرملة الطارئة، ونظام توزيع الضغط على الإطارات. ووسائد هوائية أمامية وجانبية.

وتبدأ أسعارها بنحو 63 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 17 ألف دولار)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.