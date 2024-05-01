اقتصاد دولي

استحوذت مجموعة “إيدلتيك” الإسرائيلية على حصة “زورلو إنرجي” التركية في شركة إيزوتيك بإسرائيل وفقا لمنصة غلوبس الإسرائيلية.
قالت وكالة بلومبيرغ إن عددا من مليارديرات وول ستريت يحتشدون بثبات خلف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دون أن تردعهم إدانته الأخيرة بجناية في محاكمة تاريخية.
يعد القطن المنتج الأكثر شعبية بالعالم لصناعة الملابس والمنسوجات، وقد لعب دورًا محوريّا في صناعة النسيج العالمية لعدة قرون، وينتج العالم نحو 25 مليون طن منه سنويّا. فمن هم أكبر المؤثرين في هذه السوق؟
أعلنت شركة “إلكترا كونزيومر برودكتس” -مشغل امتياز 7-إلفن في إسرائيل- عن خسارة تشغيلية كبيرة قدرها 37.8 مليون شيكل (10.2 ملايين دولار) مما دفع السلسلة للإغلاق.