اقتصاد دولي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء “قوي” في الربع الأول منه، وذلك ارتفاعا من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ خلال السنوات المقبلة