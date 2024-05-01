اقتصاد دولي

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بعد مايكروسوفت وأمازون غوغل تخصص ملياري دولار للاستثمار في ماليزيا

تعتزم مجموعة غوغل استثمار ملياري دولار في ماليزيا لإقامة أول مركز بيانات لها في هذا البلد، حسبما أعلنت الحكومة، لتنضم بذلك إلى عمالقة تكنولوجيا آخرين يضخون الأموال في المنطقة بحثا عن فرص للنمو.

Published On 30/5/2024

الصين تنتقد تحقيق أوروبا حول السيارات الكهربائية

حثت بكين، اليوم الخميس، المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه “غير منطقي” ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

Published On 30/5/2024
A view shows model BYD SEAL U of BYD, a Chinese automobile manufacturer, displayed during an event a day ahead of the official opening of the 2023 Munich Auto Show IAA Mobility, in Munich, Germany, September 4, 2023. REUTERS/Leonhard Simon

إسرائيل متخوفة من سحب صندوق الثروة النرويجي استثماراته

تسود مخاوف في إسرائيل من احتمال سحب صندوق الثروة السيادية في النرويج استثماراته من الشركات الإسرائيلية، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، احتجاجا على استمرار العدوان على قطاع غزة.

Published On 29/5/2024
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صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الصين 5% في 2024

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء “قوي” في الربع الأول منه، وذلك ارتفاعا من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ خلال السنوات المقبلة

Published On 29/5/2024
مراسلو الجزيرة نت

خبراء روس يجيبون.. كيف سترد موسكو على استخدام أصولها المجمدة لدعم كييف؟

تقترب روسيا من منعطف جديد في صراعها مع الغرب، بعد أن أظهرت المداولات الأخيرة بين وزراء مالية مجموعة السبع التي جرت في إيطاليا مؤخرا توافقا أكبر حول نقل عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا.

Published On 29/5/2024
A Russian state flag flies over the Central Bank headquarters in Moscow, Russia May 7, 2023. A sign reads: "Bank of Russia". REUTERS/Shamil Zhumatov