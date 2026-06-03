أخبار كأس العالم

أزمة مطارات تربك رحلة تونس إلى بروكسل ولموشي يتمسك ببرنامج المونديال

تحولت بعثة منتخب تونس إلى بروكسل لمواجهة بلجيكا وديا في 6 يونيو/حزيران، بعد تأخر لوجستي بالنمسا إثر إضراب بالمطار، وسط تمسك الجهاز الفني ببرنامج التحضيرات النهائي لمونديال 2026.