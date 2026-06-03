أخبار كأس العالم

بالفيديو: الجماهير العراقية تشعل الأجواء في لاكورونيا قبل ودية إسبانيا
تجمع حماسي للمشجعين العراقيين في لاكورونيا الإسبانية لدعم “أسود الرافدين” قبيل مواجهتهم الودية المنتظرة ضد إسبانيا استعدادا لمونديال 2026.
تجمع حماسي للمشجعين العراقيين في لاكورونيا الإسبانية لدعم “أسود الرافدين” قبيل مواجهتهم الودية المنتظرة ضد إسبانيا استعدادا لمونديال 2026.
يدرس الاتحاد الإنجليزي كيفية تعامل لاعبيه مع توماس بارتي قبل مواجهة غانا في كأس العالم 2026، وسط اتهامات خطيرة للاعب أرسنال السابق.
تقنية جديدة يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدراجها في كأس العالم في عام 2026 لحسم حالات التسلل على نحو أسرع.
تحولت بعثة منتخب تونس إلى بروكسل لمواجهة بلجيكا وديا في 6 يونيو/حزيران، بعد تأخر لوجستي بالنمسا إثر إضراب بالمطار، وسط تمسك الجهاز الفني ببرنامج التحضيرات النهائي لمونديال 2026.
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القوائم الرسمية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال بوجوه جديدة وأرقام قياسية تاريخية.
تحول قميص منتخب كولومبيا إلى محور جدل سياسي في البلاد مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم 2026.
المنتخب الإيراني يخوض مبارياته في الولايات المتحدة لكنه يقيم في المكسيك، وسط تعقيدات تأشيرات السفر وتأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
عادل برشلونة أندية أرسنال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ كأكثر الفرق تمثيلا للاعبين الدوليين في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية.
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