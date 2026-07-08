مزيل العرق ليلا.. أسرار للعناية بالبشرة خلال الصيف من الخبراء

ربما يعتقد البعض أن حماية البشرة خلال الصيف تقتصر على وضع واقي الشمس فقط. لكن إذا سألت طبيبا مختصا في الجلدية عما يفعله فعلا عندما ترتفع درجة الحرارة، سيخبرك بقائمة طويلة من العادات الصغيرة التي ستفاجئك لأنها لم تخطر على بال معظمنا.

ويبدو أن طبيعة عملهم جعلتهم دقيقين في العناية ببشرتهم، بحسب مقال في موقع "تايم" الأمريكي. وتقول طبيبة الجلدية بورفيشا باتيل: "نحن منضبطون جدا ودقيقون للغاية، وهذا مضحك جدا".

وفيما يلي عادات يتبعها أطباء الجلدية بمجرد حلول الصيف:

وضع مزيل العرق ليلا

يميل الكثير من الناس إلى وضع مزيل العرق قبل الخروج من البيت، لكن هذا هو التوقيت الخاطئ. فمزيلات العرق تعمل من خلال استخدام الألومنيوم لسد غدد العرق تدريجيا، وهذا يستغرق ساعات ليحدث.

ولهذا يضع أطباء الجلدية مزيلات العرق قبل النوم وليس قبل الخروج إلى العمل. وتنصح طبيبة الجلدية فيكتوريا كازلوفسكايا بالاستحمام مساء وتجفيف المنطقة تحت الإبط بلطف ثم وضع مزيل العرق قبل الذهاب إلى السرير. وتوضح أن وضع مزيل العرق ليلا على جلد جاف، يمنحها الوقت الكافي للعمل بفعالية. وإذا كنت تخشى تلاشي مفعولها خلال اليوم، يمكنك وضعه مجددا خلال اليوم، كما توضح فيكتوريا.

ضع واقي الشمس الملون في المنزل وفي السيارة

واقي الشمس العادي مصمم لحجب الأشعة فوق البنفسجية، لكنه يوفر حماية قليلة نسبيا ضد الضوء المرئي، وتشير أدلة متزايدة إلى أن الضوء المرئي، وخصوصا الضوء المرئي عالي الطاقة (الضوء الأزرق) من أشعة الشمس، يمكن أن يزيد من تصبغ البشرة لدى الأشخاص المعرضين للكلف ولذوي البشرة الداكنة.

ويقول أطباء الجلدية إن واقي الشمس الملون، وليس فقط كريم الأساس الملون مع عامل حماية من الشمس، هو الخيار الأفضل. إذ إن معظم الناس لا يضعون كمية كافية من كريم الأساس للحصول على الحماية من الشمس. إذ يحتوي واقي الشمس الملون على أكاسيد الحديد التي تساعد في الحماية من الضوء المرئي.

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وتقول طبيبة الجلدية ميلاني بالم، التي تعاني من الكلف إنها تمزج كل صباح نوعين من واقي الشمس الملون، كما لو كانت تصنع فطائر. وتوضح أن الشمس هي المصدر الأقوى الذي يسبب تصبغ البشرة، ولكن الأضواء الساطعة، مثل الضوء الأزرق، يمكن أن تلعب دورا في ذلك، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للكلف.

ضع مستحضرا مضادا للأكسدة قبل واقي الشمس

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فإن الترتيب مهم أكثر مما يعتقد الناس. لذا يجب وضع سيروم أو مستحضر مضاد للأكسدة، وهو منتج للعناية بالبشرة يحتوي غالبا على فيتامين "سي" أو مكونات أخرى تساعد على تحييد الجذور الحرة التي تولدها أشعة الشمس والتلوث، قبل واقي الشمس. وهو ليس بديلا عنه، لكن أطباء الجلدية يستخدمونه كطبقة إضافية من الحماية.

وتنصح الطبيبة ميلاني بالم باستخدام مستحضر قابل للذوبان في الدهون من فيتامين "سي"، موضحة أن الجلد سيمتصه بشكل أفضل وأكثر سهولة من المستحضرات الأخرى، حتى وإن كانت نسبة تركيز الفيتامين به أقل.

وتشير ميلاني إلى أن وضع المستحضر يوفر طبقة حماية للبشرة مما تتعرض له، خاصة أن الناس في الصيف يقضون وقتا أطول خارج المنزل.

استخدم شامبو ضد القشرة

قد يبدو هذا الأمر غريبا، لكن انتظر لتعرف رأي العلم. فالقشرة وحب الشباب الناتج عن الفطريات والطفح الجلدي الذي يظهر في الصيف، كلها ناجمة عن نفس الفطريات التي تتغذى على الزيت والعرق وتتكاثر بسبب الحرارة. وتقول الطبيبة فيكتوريا كازلوفسكايا إن هذه الفطريات تصبح أكثر نشاطا عندما نعرق. وتضيف أنه يمكن استخدام الشامبو المضاد للقشرة في الاستحمام، خاصة بعد السباحة، للسيطرة على الأمر.

أجل جلسات علاج تصبغات الجلد بالليزر إلى الخريف

غالبا ما ينصح أطباء الجلد بالانتظار حتى موسم أقل تعرضا لأشعة الشمس، لعلاج البقع الشمسية أو الكلف باستخدام الليزر. إذ يمكن لأشعة الشمس خلال الصيف أن تزيد من تصبغات الجلد، مما يعني أن جلسة الليزر المكلفة قد تفقد فعاليتها خلال أسابيع قليلة. وتقول فيكتوريا كازلوفسكايا إن الأمر "قد يكون مضيعة للمال" خصوصا للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالكلف.

انتبه لتغطية النقاط التي ينساها الجميع

يقول أطباء الجلد إن هناك أماكن غالبا ما ينسى الجميع تقريبا تغطيتها بواقي الشمس مثل أعلى وخلف الأذنين، فروة الرأس، أعلى القدمين، خلف الساقين، وحتى تحت الذقن التي تتعرض لانعكاس الشمس على الماء، كما تقول ميلاني بالم، مشيرة أيضا إلى أصابع القدمين والشفتين، التي تنصح باستخدام بلسم يحتوي على الزنك لتغطيتهما.

القدمان هما أخطر الأماكن التي غالبا ما ينساها الجميع "لأننا نرتدي السراويل والتنانير القصيرة" كما تقول فيكتوريا كازلوفسكايا، التي توضح أن ذلك يمكن أن يؤدي للإصابة بـ"الميلانوما"، التي تعد أخطر أنواع سرطان الجلد. وتقول إن البقع يمكن أن تكون صغيرة جدا جدا، مشيرة إلى أنها شخصت مؤخرا حالة لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً أصيب بالميلانوما في الساق. وتوضح أن البقع كانت صغيرة جدا إلى درجة أن أحدا قد لا يلحظها ولا يفكر في فحصها. وبالنسبة لفروة الرأس، تقول فيكتوريا إنها تستخدم قبعة ذات حافة واسعة، مع إمكانية لصق حامي لمؤخرة الرقبة أثناء المشي أو استخدام واقي شمس سائل لحماية خط الشعر.

النظارة الشمسية ليست من الكماليات

يتوقف واقي الشمس عند العينين، لكن الشمس لا تتوقف. ولا ينظر أطباء الجلدية إلى النظارة الشمسية باعتبارها من الكماليات. إذ أن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية يرتبط بإعتام عدسة العين ونمو تكتلات على الصلبة، أو بياض العين، والتي تقول ميلاني بالم إنها تراها لدى راكبي الأمواج القدامى، كما يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية إلى ميلانوما العين، وهو ما يجعل ميلاني تبحث عن عدسات نظارات شمسية يمكنها الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (أ) والأشعة فوق البنفسجية (ب). وتقول إنها تحتفظ بعدد من هذه النظارات، التي تحمي أيضا من الإصابة بالتجاعيد حول العينين.

دع كل شيء يتنفس

الصيف هو الوقت المثالي للرطوبة، وأطباء الجلدية دقيقون للغاية بشأن ما يرتدونه، لذا تقول الطبيبة بورفيشا باتيل إنها تتجنب ارتداء ملابس ضيقة من الأقمشة الصناعية، خاصة الملابس الداخلية، لأنها قد تسبب الطفح الجلدي وعدوى الفطريات، وتؤكد: "كل شيء يجب أن يتنفس". وتوصي باختيار الملابس القطنية، لأنها تسمح بالتنفس وتمتص الرطوبة من الجلد، في حين أن الملابس المصنوعة من خيوط البوليستر على سبيل المثال تميل إلى حبس الحرارة والعرق على الجلد، مما يوفر الرطوبة المناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا.

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الأمر نفسه ينطبق على الأقدام، وتفضل بورفيشا باتيل استخدام الصنادل بدلا من حبس الأقدام في الجوارب والأحذية طوال اليوم.

استحم فور جفاف العرق

ترك العرق يجف على الجلد ليس أمرا ضارا. لكن بعد أن يتبخر، يترك وراءه ملحا يمكن أن يهيج البشرة الحساسة أو المعرضة للإصابة بالإكزيما، كما يمكن أن تساعد الرطوبة المتبقية على نمو البكتيريا على الجلد. وتقول ميلاني بالم إن وجود الملح يساعد على خلق بيئة أكثر حامضية، مما قد يؤدي للإصابة بالالتهابات. لذا من الجيد شطف الجسم بسرعة بعد التمرين أو بعد الفترة الحارة في الظهيرة.

تقشير البشرة

ينصح أطباء الجلد بعدم تقشير الجلد خلال فصل الصيف مهما كانت المغريات. إذ أن التعرض للشمس يجهد البشرة بالفعل. تفضل ميلاني بالم استخدام مقشر كيميائي لطيف على الوجه بدلا من المقشر الفيزيائي، كما تنصح بعدم استخدامه أكثر من مرة في الأسبوع.

اترك حروق الشمس تشفى بمفردها

ينصح أطباء الجلدية بمقاومة الرغبة في إزالة القشرة الناتجة عن حروق الشمس أو فقأ البثور، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلون الجلد وحدوث تصبغ. وتنصح فيكتوريا كازلوفسكايا بتهدئة الحروق بحمام مياه باردة، أو ترطيبها بالصبار، أو استخدام مرطب عادي مخصص للبشرة الحساسة. وتؤكد على ضرورة زيارة الطبيب إذا أصبت بحروق شديدة تغطي مساحة كبيرة من الجسم مع ظهور بثور مصحوبة بحمى أو قشعريرة.

افحص نفسك

إذا لاحظ المقربون منك من الأقارب والأصدقاء بقعة مريبة على جسمك، أو العكس، يجب تنبيه الشخص فورا، كما تقول ميلاني بالم، التي تؤكد على ضرورة تنبيه الطبيب إذا كان هناك شيء غريب عن البقع أو الشامات الموجودة على جسدك.

ويفحص أطباء الجلدية الشامات باستخدام معايير تتعلق بأمور مثل اللون والحجم. لكن الأمر الذي لا يمكنهم تقريره هو: هل هي جديدة أو تتغير؟ هذا الأمر تعرفه أنت فقط، لذا من المفيد أن تفحص بشرتك بنفسك أيضا.